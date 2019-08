Eldense - Paterna para empezar la liga

La sede de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) en València ha acogido este jueves el sorteo del calendario de la competición liguera en el Grupo VI de la Tercera División de fútbol para la temporada 2019/2020.

El torneo de la regularidad comenzará el 25 de agosto y en esa primera jornada, el C. D. Eldense recibirá en el Nuevo Pepico Amat, al Paterna C. F. mientras que el Novelda C. F. viajará hasta San Vicente del Raspeig para medirse al Jove Español.

Momento del sorteo / ffcv

No habrá que esperar mucho para uno de los clásicos de la temporada dado que, en la segunda jornada de liga, se medirán el Novelda C. F. y C. D. Eldense. En la tercera jornada, llegará a Elda el Acero; en la cuarta, el Deportivo visitará al recién ascendido Hércules B.

Habrá que esperar hasta el 17 de noviembre, 13ª jornada, para que los de Santi Rico visiten al Intercity Sant Joan d´Alacant. En la 15ª, jugarán en El Collao contra el Alcoyano.

La primera vuelta concluirá el 5 de mayo y el Deportivo jugará en el Hermanos Albiol de Vilamarxant por lo que los azulgranas concluirán el campeonato liguero en casa, el 17 de mayo de 2020.

Calendario completo: https://www.ffcv.es/ncompeticiones/server.php?action=generateCal&cmp=1247&mod=1&tmp=2019/2020

En la reunión celebrada hoy con motivo del sorteo, se ha informado a los clubes de las novedades de la Copa RFEF y de la Copa del Rey, así como de la normativa y el régimen económico.

Salvador Gomar, presidente de la FFCV, y Víctor Giménez, director de competiciones de la FFCV, han estado presentes en el sorteo y han informado a los clubes de las novedades para la temporada 19/20.