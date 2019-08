El PP de Jerez denuncia que Mamen Sánchez se va de vacaciones "y deja sin cobrar a 37 personas de los talleres de empleo"

El PP de Jerez ha denunciado que la alcaldesa Mamen Sánchez, se va de vacaciones "y deja sin cobrar las nóminas de julio a 37 personas de la Fundación Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento".

Así lo han trasladado al PP los afectados por esta "negligente actuación" del PSOE de Mamen Sánchez, según han indicado en un comunicado, en el que precisan que se trata de 15 alumnos, 15 empleados y 7 técnicos.

"En vez de cobrar su nómina a finales de julio como el resto de empleados municipales tendrán que esperar mínimo hasta la próxima semana, porque Mamen Sánchez se ha ido de viaje sin haber dejado firmadas las nóminas", ha indicado el popular Ignacio Martínez.

Así, tras criticar la "irresponsabilidad" del PSOE de Mamen

Sánchez en materia de empleo, ha considero que "una vez más alcanza límites insospechados porque, si nadie cuestiona que la alcaldesa pueda estar de vacaciones, lo mínimo que debe hacer es dejar resueltas las gestiones y mucho más si se trata del salario que casi 40 familias de Jerez llevan a sus casas, muchos de ellos en condiciones de necesidad".

Para Martínez, "no es de recibo que Mamen Sánchez no haya dejado

firmadas estas nóminas ni haya nombrado aún la persona que ocupe la

vicepresidencia de esta Fundación, por lo que hasta que la próxima semana no se incorpore de su viaje, no se podrán firmar las nóminas y, por tanto, estos jerezanos no podrán cobrar".

El concejal del PP recuerda que "dignificar la política no es subirse el sueldo, sino poner a las personas, sobre todo las que más sufren,

en el centro de la vida pública".