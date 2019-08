El Refugio crea un programa de acogida para perros de personas fallecidas

La protectora de animales EL Refugio presentó en las inmediaciones del cementerio de La Almudena el proyecto Edén, una iniciativa para acoger a los perros de personas fallecidas cuando no tienen otra alternativa para dejar sus mascotas.

"La vida no es eterna, pero el amor sí" es el lema del proyecto, una idea que surgió cuando Gregorio, tras una larga enfermedad, decidió que debía hacer algo con Zeus, su pequeño perrito, ya que no tenía a nadie que lo cuidara cuando él no estuviese, entonces lo llevó a El Refugio. Una vez que hicieron pública la historia, Irene, adoptó a Zeus para darle una nueva vida.

En España son el 30% de familias las que conviven con perros y que no saben qué ocurriría con ellos en el caso de que no estuvieran. Actualmente, ante este problema ayuntamientos y administraciones no tienen ningún tipo de solución, las mascotas se llevarían a la perrera y si no se adoptan en un tiempo estimado, son sacrificados. Por este motivo desde El Refugio han decidido tomar cartas en el asunto con un proyecto pionero en España que garantice al mejor amigo del hombre una buena vida después de perder a su dueño dándolo en adopción, un compromiso que la protectora adquiere de forma gratuita.

Actualmente el Proyecto Edén está financiado por donaciones y la ayuda mensual de tres euros que aportan los socios. Al igual que el resto de mascotas, los perros adheridos al plan permanecerán en las instalaciones de El Refugio hasta que se les encuentre una familia de adopción.

Lo único que es necesario para ceder a El Refugio la potestad de las mascotas es tener al día las vacunas, la cartilla y mandar un correo electrónico a: elproyectoeden@elrefugio.org adjuntando el número de teléfono para que ellos puedan informarte sobre todo el proceso.