'No te prives' confía en que el nombre de la consejería LGTBI no se quede en un "lavado de imagen" con contenidos huecos

Buen gesto, sí, pero confían en que no se trate solo de un lavado de imagen. Jesús Costa, del colectivo 'No te prives' ha valorado como positivo la inclusión en la denominación de la consejería del coletivo LGTBI, algo que no había ocurrido nunca, aunque espera que no se quede en meras palabras y que no sea una consejería hueca y vacía de contenido.

Para Costa, la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ya sabe lo que tiene que hacer, que es desarrollar la Ley autonómica LGTBI, aprobada hace más de tres años, y que no ha avanzado en ninguno de los puntos que contemplaba, tras su aprobación por unanimidad por todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional en la pasada legislatura.

Y palabras dirigidas a la nueva consejera de Educación, Maria Esperanza Moreno, antes en el equipo de la anterior titular, Adela Martínez Cachá. De ella espera que se disculpe al haber considerado al colectivo LGTBI como enfermos que requerían de una valoración médica de su estado, y que asumió los postulados del Foro de la Familia en las charlas de carácter afectivo-sexual en los colegios. Dice Costa que si los planteamientos van a ser los mismos que con Cachá, tendrá enfrente a este colectivo y a la sociedad en general.

Costa habla entonces de un retroceso en Educación en esta Región.