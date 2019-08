Murcia será epicentro del 'pop' nacional del 5 al 14 de septiembre

La música 'pop' volverá a inundar la Feria de Murcia. El festival Lemon Pop tendrá lugar del 5 al 14 de septiembre y ofrecerá cuatro noches de música totalmente gratuita y solo una jornada con entrada de pago en las que se podrán disfrutar de grupos internacionales, nacionales y locales.

Los espacios donde se desarrollarán los conciertos serán la Sala REM, el Auditorio del Parque Fofó y el Espacio Molinos del Río, según han informado fuentes municipales.

Esta nueva edición del festival estará encabezada por grupos como 'Airbag', 'Tachenko', 'Vancouvers' o 'Los Estanques'. El lado internacional del festival contará con la chilena Soledad Vélez, que traerá su pop cargado de electrónica, oscuridad y melancolía; y los escoceses 'The Primary 5', banda formada por Paul Quinn quien fue batería del grupo Teenage Fanclub.

Los grupos murcianos volverán a ser grandes protagonistas con 'Ross', 'Alexanderplatz' o 'Increíbles Ful' así como los nuevos talentos de Ángel Calvo, Mala Cotton, Marcelo Criminal, Higinio o The Bueno.

El 14 de septiembre será el único día de pago del festival y contará con las actuaciones de Carlos Sadness y Elyella, dos de las propuestas más seguidas del indie nacional. Cerrarán la noche Amatria y los djs Lillo y Vincent Valera. Las entradas están a la venta en Compralaentrada.com y tienen un precio de 22 euros.

También habrá varias jornadas de 'After Lemon' en Sala REM con los djs Kutxu, Suzukid, Lillo, Juan Salas, Cristian Set Roc y Maadraassoo.

El concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio, Jesús Pacheco, ha indicado que "el Lemon Pop es uno de los festivales más queridos en Murcia y también uno de los más longevos de todo el panorama nacional por lo que continuaremos apoyándolo puesto que ya es una cita ineludible de la programación de la Feria de Murcia".

Por sus 24 ediciones han pasado grupos como 'Los Planetas', 'Tender Trap', 'The Wedding Present', 'Australian Blonde', 'The Sunday Drivers', 'TV Smith', 'Fangoria', 'Nacha Pop', 'The Darling Buds', 'Los Secretos', 'Vetusta Morla', 'The Pains of Being Pure at Heart', 'Helen Love', 'Fanfarlo', 'The Primitives', o 'The School', y otros como 'Lori Meyers' y 'Sidonie' cuando aún eran bandas emergentes.

También ha visto crecer a bandas locales como 'Second', 'Neuman' o 'Perro' que actualmente se encuentran entre las más destacadas del circuito nacional.