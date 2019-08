Roberto Torres: "La renovación es un premio"

Roberto Torres, uno de los capitanes de Osasuna, es una de las piezas claves del equipo y del vestuario rojillo. Trabajador y humilde, estas cualidades, sumadas al gran nivel al que rindió la pasada temporada, le han valido para que el club haya ampliado su contrato por una temporada, hasta 2021.

El jugador ha comparecido esta mañana, junto al director deportivo, Braulio Vázquez, quien no ha escatimado en elogios hacia el de Arre: “Es una renovación que es un premio a su trayectoria, a lo que ha hecho y a lo que está por hacer. La renovación no es sólo merecida por el aspecto deportivo, sino también por el personal. Es uno de los referentes, un jugador de la casa y estamos encantados de que esté con nosotros. El año pasado hizo una temporada fantástica”.

El futbolista navarro se refería a lo que supone para él esta renovación: “Para mí es un premio. Creo que he hecho muchas cosas para estar a día de hoy como estoy, disfrutando, que es lo que vale. La renovación también supone exigencia.

El club está en una situación espectacular. Es el momento de dar un paso al frente y hacerlo con más exigencia porque va a ser en Primera”. Torres no podía ocultar su felicidad: “Es motivo de alegría poder continuar en tu casa. Cada año que se alarga el contrato es motivo para pelear cada día con más ganas para que esto duré muchos años más. Aquí soy feliz. No miro a otro sitio que no sea estar aquí. Esto me da ganas de seguir trabajando y mejorando. Espero que lo mejor esté por llegar”.