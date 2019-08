Emotiva respuesta en Peal de Becerro a la causa del pequeño Rodrigo

“Todos somos Rodrigo”, un eslogan sencillo y con mucha fuerza impulsado por la Asociación Tugiana y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Peal de Becerro.

Más de doce mil euros se han recaudado en el municipio pealeño, donde todos se han volcado en la misión de ayudar a la familia del pequeño Rodrigo. Una fórmula que ha movilizado a miles de personas en la tarde de ayer en los encuentros de futbol programados para recaudar fondos para este niño de 5 años de edad que padece una rara enfermedad llamada Ataxia Cerebelosa.

Rodrigo junto a sus padres Josefina y Ángel, que como Guardia Civil tambien partició en el encuentro deportivo / DIEZ TV

La afluencia de público a los tres partidos de futbol superó todas las expectativas. Se disputaron en el campo de La Nava de Peal de Becerro con la participación de los equipos: Infantiles Tugia vs Cazorla; Guardia Civil vs. Policía Local y Veteranos del Tugia frente a los veteranos de Cazorla. El espectáculo deportivo al que concurrieron miles de personas dejó clara la fuerza de la asociación Tugiana con la causa de Rodrigo. Como destacó el alcalde David Rodríguez “Peal de Becerro lleva en su ADN ser un pueblo solidario, comprometido y colaborador y faltaba una asociación como esta para representar esos valores”. También puso de manifiesto que” la respuesta no ha podido ser mejor, aun no siendo vecinos de Peal”. Añadiendo que desde el ayuntamiento se ha puesto a disposición de la asociación Tugiana todo lo necesario para realizar esta actividad.

Y emociones a flor de piel ante la multitudinaria respuesta tanto para María Carmen Mata presidenta de la asociación como para la madre de Rodrigo Josefina Castillo. En el caso de la presidenta de la asociación “esto ha promovido un movimiento con el que como mínimo hemos conseguido cuatro meses de terapia para Rodrigo”.

El campo de futbol La Nava acogió los tres partido de futbol / DIEZ TV

Conmovida por la gran afluencia de público Josefina Castillo dijo estar muy emocionada “es increíble como se ha volcado la gente y agradecemos enormemente la generosidad de las personas que nos han mostrado su apoyo bien asistiendo a este evento deportivo como quienes lo han hecho comprando una pulsera o a través de la fila cero en La Caixa”.

Ambos progenitores se muestran convencidos con que esta terapia logrará que el pequeño de cinco años pueda caminar por sí solo. De hecho y como comenta su madre “ha demostrado tener un gran potencial por los avances cognitivos y motores que ha venido desarrollando en su corta vida”. Rodrigo no ha dejado de ser tratado en atención temprana, además de recibir fisioterapia y logopedia “por eso los especialistas nos han dado muchas esperanzas en que con este robot se conseguirán grandes avances para él”, confiesa Josefina.

La Asociación Tugiana durante la venta de pulseras que llegaron a recaudar mas de 12.000 euros / DIEZ TV

Se continuarán llevando a cabo nuevas acciones. Rodrigo recibirá sus primeras sesiones de terapia en un centro especializado de Yecla en Murcia en un sistema robotizado con el objetivo de que le permita pronto poder caminar con autonomía.

Según la Federación de Ataxias de España a la que pertenece el pequeño Rodrigo. Friedrich ataxia (FA) es el síndrome ataxico cerebeloso neurodegenerativo hereditario más común. En pacientes con AF, la fisioterapia es altamente recomendada para mejorar el resultado de la función motora. Se ha demostrado que la estimulación de la corriente directa transcraneal del cerebelo (tDCS) es eficaz para mejorar los síntomas mediante la modulación de la excitabilidad del cerebelo. Recientemente, la rehabilitación robótica con Lokomat-Pro se ha utilizado para tratar la alteración motora cen los síndromes atáxicos mediante la “modulación” de la plasticidad cortical y la conectividad cerebelo-motor.