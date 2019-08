Estos son los plazos para pedir las becas de comedor y las de movilidad universitaria

Atención para todos aquellos que deban tramitar sus peticiones de becas de comedor: deben hacerlo del 23 de agosto al 5 de septiembre. Un año más quienes ya tuvieron ayudas y mantienen la misma situación económica solo deben recoger y firmar el borrador.

Y el resto, quienes la solicitan por primera vez tienen que tramitarla a través de la plataforma www.educaragon.org. El CAREI, el Centro de Recursos para la Educación Intercultural, va a reforzar su plantilla en esos días y también FAPAR ofrece una vez más su colaboración a las familias.

Nieves Burón, de FAPAR, no esconde que se trata de fechas algo más complicadas porque los centros no están operativos. "La convocatoria de abre en esos plazos y para que ninguna de las que manifestaron que querían ayudas a través de los anexos que se entregaron en los centros y las que no llegaron a entregar anexo que han venido después, todas puedan saber que están en su derecho de solicitar la ayuda en estos plazos".

El pasado año unos 11.800 escolares contaron con becas de comedor.

Becas de movilidad para universitarios

El Gobierno de Aragón ha convocado 800 becas de movilidad para estudiantes universitarios para el próximo curso 2019/2020. Estas rondarán entre los 750 y los 1.150 euros en función del kilómetraje.

Ya ha abierto el plazo de solicitud para las becas de movilidad de cara al próximo curso académico. Estas irán destinadas a todos aquellos estudiantes de grado o máster presenciales de la Universidad de Zaragoza o la Universidad San Jorge que residan en un municipio diferente al que se encuentre el campus universitario.

Estas becas, que ayudarán a las familias a financiar los gastos de desplazamiento, serán de 750 euros, hasta los 100 kilómetros, de 950 hasta los 200, y de 1.150 si superan los 200 kilómetros.

En definitiva, se espera que el Gobierno de Aragón otorgue alrededor de 800 becas para las que podrá presentarse solicitud hasta el próximo 21 de agosto.