Mateo Guerrero crea un cartel de lujo y con ambiente familiar para la feria de Cuenca

El dibujante Mateo Guerrero es el autor del cartel anunciador de la feria y fiestas de San Julián de Cuenca de este año. El creador destaca que entiende la feria “como un evento familiar”. “Desde que vivo en la ciudad, esa es la impresión que he tenido siempre sobre la feria. Los conquenses que hayan crecido aquí quizás tengan otra percepción de las fiestas, pero yo lo he respirado como un evento familiar que se vive con padres, hijos, tíos… Y eso es lo que he querido plasmar en el cartel”. Nos lo ha contado en Hoy por Hoy Cuenca.

Sobre la técnica en que ha realizado el cartel, Guerrero ha explicado que “comencé dibujando con lápiz y tinta para después escanear el dibujo y darle color digitalmente, lo más tradicional que se trabaja ahora en el mundo del cómic”, dice.

Mateo Guerrero nació en La Línea de la Concepción (Cádiz) en 1976. Estudió Magisterio, pero ya desde joven le gustaba dibujar y crear historietas. Así fue como decidió encaminar su carrera hacia el cómic. En la actualidad está considerado como uno de los más importantes historietistas europeos.

Cartel de Mateo Guerrero. / Ayto. de Cuenca

Influenciado por el manga y el anime, su estilo se ha definido con otras influencias americanas y europeas que, en su trazo, han conformado un estilo propio reconocible a primera vista en las portadas de sus libros.

Tras publicar sus primeros trabajos en España, en 2001 edita en Estados Unidos Warlands en el sello Vertigo de DC Comic. Después su talento fue reclamo en el mercado franco-belga donde ha editado las series DragonSeed, Beast y Turo en editoriales como Lombard y Hachette con las que sigue trabajando en la actualidad. “estoy en una época de auténtica ebullición laboral”, dice.

Afincado en Cuenca desde hace años, en esta ciudad vive, trabaja y se siente inspirado. “Y lo que me queda. Tengo aquí mi taller y mi familia, y me siento muy conquense”.