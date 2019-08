"Reitero mi confianza en Juan Félix Eugenio", María Dolores Corujo

La presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, María Dolores Corujo ha comparecido en el día de hoy ante el Pleno de la institución insular, respondiendo a una petición de la oposición acerca de la deuda de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. La comparecencia se ha realizado voluntariamente y en afán de la transparencia, aunque la cuestión planteadafuera propia del Consejo de Administración de dichos centros y, por tanto, no correspondiera formalmente al ámbito de los plenos.

En su intervención, la presidenta ha reiterado su confianza en el actual Consejero Delegado de los CACT, el economista Juan Félix Eugenio: “Ratifico, y ahora más que nunca, mi confianza en Juan Félix Eugenio, un profesional que no merece el acoso personal al que le han sometido quienes debieran responsabilizarse de esta situación”, declaró Corujo.

La Presidenta del Cabildo explicó que Eugenio, estando en la oposición y en calidad de asesor economista, asesoró a una de las socias de Customer Travel a negociar con los responsables de los CACT un plan de pago de la deuda contraída por esta empresa. En un momento en el que Eugenio no tenía ninguna vinculación con los Centros Turísticos.

Y aunque Corujo manifestó su sorpresa porque se he hubiera filtrado una deuda que la anterior Administración no había hecho pública, agradeció que esto hubiera sucedido: “Aunque pueda resultar curioso, cada vez me alegro más del nombramiento de Juan Félix Eugenio puesto que ha permitido que conozcamos la existencia de esa anómala situación”.

La deuda se dejó crecer y tardó años en reclamarse

Porque lo anómalo, a juicio de la presidenta, “no es la designación de Juan Félix Eugenio como consejero de los Centros, lo anómalo es que una empresa, con independencia de quién sea su propietario, le adeude a la empresa pública casi medio millón de euros que corre el riesgo de convertirse en un quebranto definitivo, ya que parece muy difícil su cobro”. Y es que, según denunció María Dolores Corujo, los entonces administradores de los CACT no sólo tardaron años en reclamar esa deuda, sino que la dejaron crecer durante 16 meses.

Por otro lado, como la persona asesorada por Juan Félix Eugenio era una mujer, la presidenta advirtió ecos machistas en la intervención del Grupo de Coalición Canaria: “Algunos pretenden convertir el papel de Juan Félix en el de una especie de tutor que, además, debe hacerse responsable de los problemas que atraviesa la empresa de la que su pareja es socia”.

Pero lo grave, según expresó María Dolores Corujo, ha sido descubrir que los responsables de los Centros no sólo ocultaron la deuda de Customer Travel, sino que la dejaron crecer y tardaron años en iniciar los trámites para reclamarla. La documentación justificativa de la deuda de Customer Travel fue remitida a un despacho de abogados, que presentó la correspondiente demanda el 11 de julio de 2014.

Es decir: se suspende el crédito en enero de 2012 y dos años y seis meses después es cuando se empieza a reclamar por vía judicial.

Sin control de riesgos de impago

Además, los datos recabados para contestar a esta petición de comparecencia se han sustanciado en un informe que muestra que a partir de 2012 desaparecen los mecanismos de control de riesgo de impago en el “mapa de procedimiento” de los CACT, que deja de contemplar los riesgos de impago. Tampoco existían controles previos a la concesión de créditos, sino que éstos se concedían automáticamente al solicitarse.

Esta ausencia de control ha generado 1.239.005,03 euros en deudas privadas de difícil cobro, de la cual sólo se ha reclamado -y hecho pública- la de Customer Travel, mientras que deudas superiores, como la de la desaparecida empresa Tamaragua (510.180,04 euros) no han sido reclamadas a día de hoy.

“Este caso, convertido artificialmente en un intento de escándalo, tan solo pone de manifiesto la debilidad de la empresa pública en cuanto a sus mecanismos de control”. Para la presidenta del Cabildo, lo sucedido con Customer Travel “no es más que una muestra del descontrol de la empresa pública con respecto a sus deudores. Un aspecto este que como presidenta del Cabildo y de la EPEL me comprometo a mejorar”.

María Dolores Corujo se ha comprometido a hacer público el informe solicitado a la auditoría de los CACT, que será entregado a los grupos políticos y a los medios de comunicación.