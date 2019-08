Rápidos, furiosos y taquilleros

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) es un leal policía, miembro de los Servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático de EEUU. Por su parte, Deckard Shaw (Jason Statham) es un solitario mercenario, ex miembro del Cuerpo de élite del ejército británico. De entrada, no tienen nada en común. Además, desconfían el uno del otro, y los insultos y golpes entre ambos no han cesado desde que se conocieron. Eso sí, cuando el mundo se enfrente a una terrible amenaza que podría cambiar nuestro planeta para siempre, estos dos adversarios no tendrán más remedio que unir sus fuerzas.

Padre no hay más que uno

Javier (Santiago Segura) es un padre de cinco hijos, de entre cuatro y doce años. Una especie de 'marido-cuñao' que, sin ocuparse en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente lo que hay que hacer, aunque continuamente regala a su mujer frases del tipo: “no te pongas nerviosa”, porque considera que su desbordada mujer se ahoga en un vaso de agua. Claro que Javier tendrá que enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con sus cinco hijos, cuando su mujer decida irse de viaje y dejarle solo con ellos. Si es que Padre no hay más que uno.

Remember Me

Remember Me, dirigida por Martín Rosete, narra la historia de un amor imposible entre dos personas que luchan contra lo inevitable.Claude, un hombre viudo de setenta años y ex-crítico de teatro y cine, vive solo y mantiene una relación bastante distante con su única hija. Un día se entera de que Lilian, la mujer que fue el amor de su vida y con la que tuvo una apasionada historia de amor, tiene Alzheimer y está ingresada en una residencia especializada.

El Gran Buster

La vida y la obra de Buster Keaton, el gran artista de la era dorada del cine mudo en Hollywood junto con Charles Chaplin. La influencia de sus películas, como El héroe del río (1928), El maquinista de la General (1926) o El moderno Sherlock Holmes (1924), va mucho más allá de la comedia y se extiende por toda la historia del cine hasta la actualidad.

Rojo

A mediados de los años 70, Argentina sufría una de sus peores épocas. La violencia era cotidiana, salvo en el pequeño pueblo de Darío. Todo cambia cuando la violencia también alcanza el pueblo y Darío sale de su cotidiana vida y entra en una espiral de violencia.