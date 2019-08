El PSOE critica que PP y Cs lleven seis meses "secuestrados por la ultraderecha"

El PSOE de Málaga ha hecho balance de los seis primeros meses del Gobierno andaluz y ha criticado que el Partido Popular y Ciudadanos estén "secuestrados por la ultraderecha", en referencia a Vox, para poder sostener la mayoría. La formación ha denunciado que "la propaganda y el autobombo" sean las principales señas de identidad del ejecutivo regional y que se hayan puesto en riesgo la igualdad o la diversidad. En este sentido, Ruiz Espejo ha pedido que deje de cuestionarse la violencia de género.

También se han abordado las actuaciones acometidas por la Junta de Andalucía en la provincia. Los socialistas explican que el Gobierno está "viviendo de las rentas" y argumentan que las inversiones emprendidas no son más que la continuidad de los compromisos que ya había asumido el PSOE, especialmente las obras del metro en la Alameda, que dicen estar presupuestadas y licitadas por el ejecutivo que encabezó Susana Díaz. De hecho, aseguran que no se ha emprendido un solo proyecto. Asimismo, han reprochado que se desecharan hasta una treintena de enmiendas que se presentaron en los presupuestos aprobados por el tripartito.

Las cuentas no responden a los intereses de Málaga, según el partido, y han recordado que no se incluyen partidas para la llegada del metro al PTA, la construcción de la autovía de Ronda o los centros de salud especializados en El Palo, Mijas, Fuengirola o Benalmádena. Reprochan que no haya avances en el tercer hospital de la capital y que el empleo se haya estancado en el segundo trimestre del año. Además, han tildado de "fracaso" los planes de choque porque hay 16.000 personas más en lista de espera para consulta de especialistas y las ayudas a la dependencia solo han beneficiado a 76 personas más en la provincia.