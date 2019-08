Primera derrota del Málaga en la pretemporada ante un Mallorca que fue más eficaz con no demasiado. Lago Junior en el inicio de la segunda parte y Budimir en el 90' cerraron un partido que tuvo ocasiones claras para ambos lados. Okazaki fue titular, pero sin protagonismo. Ontiveros no jugó esta vez. La nota positiva la pusieron los canteranos: Hugo aportó el desequilibrio por banda, Ramón la pausa e Ivan Jaime la verticalidad.

Un Málaga con gusto por la posesión se plantó en el Marbella Football Center ante un recién ascendido como el Mallorca, no un plantel cualquiera. Víctor optó por un once que combinaba experiencia con entusiasmo canterano. Otra vez buenos minutos de un Hugo que quiere ser importante: un remate de cabeza en los primeros minutos fue el primer aviso. La juventud de ambos congeniaron bien con los Adrián y Renato, mientras Okazaki aún se adapta a la nueva realidad. El japonés buscó y no encontró ocasión, pero se le vio móvil, queriéndola. Ya muestra sus dotes de delantero asociativo.

En el minuto 25 llegó el momento de Gonzalo. El guardameta del filial la sacó con el pie para evitar el disparo de Salva Sevilla. Los mallorquines despertaron y sorprendieron en alguna que otra contra. En una de ellas llagó la ocasión más clara de la primera parte. Gran centro de Fran Gámez, que remató con la izquierda Lago Junior en el segundo palo. Se topó con la madera cuando ya todos veían el 0-1.

Goles psicológicos

Pero en la segunda mitad sí se materializó, nada más empezar. Calcada la jugada: centro de Gámez y remate de Lago Junior a placer (0-1). A partir de ello, constantemente insistían los blanquiazules por la banda de Hugo, que hizo gran tándem con un Adrián que acarició el gol. La intervención salvadora del portero balear evitó el empate mientras comentarista, público y jugadores cantaban gol fantasma. Poca reacción más hasta el tramo final, cuando Budimir puso la guinda con el 0-2.

El Málaga disputará el cuarto compromiso amistoso el próximo miércoles ante la UD Melilla a las 20:30 horas.

Ficha técnica

Málaga CF: Gonzalo, Cifu, Luis Muñoz, Diego González, Juankar, Keidi, Ramón, Hugo, Renato, Adrián y Okazaki.

También jugaron: Kellyan, Abqar, Iván Rodríguez, Iván Jaime, Juande, Cristo, Rolón, Cecchini, Mula, Hicham, Santos.

RCD Mallorca: Miquel Parera, Sastre, Raíllo, Valjent, Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Baba, Lago Junior, Pablo Chavarría y Alex Alegría.

También jugaron: Manolo Reina, Xisco Campos, Enzo, Señé, Aleix Febas, Budimir, Zlatanovic, Lumor, Prada, Mollita.

Árbitro: Juan Gabriel Gallego; amarilla a Juankar (37'), amarilla a Baba (43').

Incidencias: Cerca del millar de aficionados presenciaron en encuentro en el Marbella Football Center.