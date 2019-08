La ertzantza controló los accesos a Urbia por Zalduendo

La romería de San Ignacio se celebró este 31 de julio en las Campas de Urbia con el acceso restringido desde el municipio alavés de Zalduendo. La ertaintza vigiló los accesos que el ayuntamiento, propietario de gran parte de esa carretera de Zumarraundi, limitó a los vecinos con terrenos o ganado.

La razón de esta restricción no es otra que el mal estado de una carretera que el ayuntamiento no puede reparar por su alto coste. Zalduendo espera desde hace ocho meses que se reuna la mesa de trabajo, que las Juntas generales de Álava aprobaron por unanimidad, el pasado mes de diciembre y que debería sentar en una misma mesa a las diputaciones de Araba y Gipuzkoa.

Asi que este año no se ha podido subir en coche desde Zalduendo y no se podrá, dice el primer edil Gustavo Fernandez Villate (EH BIldu), hasta que no se repare esa carretera. Para ello insta a las diputaciones alavesas y gipuzcoana a que cumplan el mandato de las Juntas Generales.

La carretera de Zumarraundi presenta un deterioro grave que pone en riesgo la circulación. El prespuesto que la propia diputación de Álava determinó para el areglo de esta carretera es de 475.000 euros, lo que logicamente supera la capacidad económica de ese pequeño municipio alavés.

Más de 11 mil vehículos y 36 mil personas circularon por esa carretera el año 2017.