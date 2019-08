Los vigilantes privados de Cataluña ya han empezado a denunciar excesos sexuales en discotecas y festivales

Los vigilantes privados ya han empezado a denunciar excesos sexuales en discotecas y festivales de Cataluña a raíz del plan impulsado por el Departamento de Interior de la Generalitat contra los abusos y las agresiones en entornos de ocio. Son actitudes que no castiga el Código Penal pero que ahora pueden acabar con multas de hasta 600 euros.

Las denuncias, que se basan en la ley de seguridad ciudadana, están ahora en manos de los Mossos d'Esquadra y llegarán hasta la mesa del director general de Administración de la Seguridad, Jordi Jardí, cuando ya sean firmes.

En declaraciones a SER Catalunya, el director general detalla qué actos pueden acabar en multa: "Los tocamientos, masturbaciones en público, acorralamientos, palabras obscenas... Todas aquellas actitudes que, desgraciadamente, muchas veces las hemos tratado como normales por no estar tipificadas en el código penal", expone.

La diferencia entre un 'pesado' y un acosador

Para Jardí hay una línea muy fina entre un 'pesado de discoteca' y un acosador. Y a estos se les perseguirá con contudencia, asegura.

"Un plasta de discoteca es aquel que tiene actitudes que no son deseables y que, se le puede considerar un plasta hasta que alguien ya le ha dicho: 'Conmigo no tienes nada a hacer'. Si aquel señor continua con esa actitud, ya deja de ser un plasta de discoteca, eso es otra cosa, aquel señor está asediando y, por tanto, esa actitud es la que no queremos tolerar ni amparar", confirma el director general.

La denuncia de un vigilante y las pruebas

¿Solo con la denuncia del vigilante privado se podrá sancionar a un acosador?, le preguntamos al responsable. "Puede hacerlo. Será más complicado por el hecho probatorio, pero si este vigilante de seguridad privada tiene la capacidad de añadir elementos de prueba, pues esos elementos de prueba serán suficientes como para que este expediente administrativo pueda prosperar con calidad y con probabilidades de éxito", garantiza Jardí.

El director de Administración de la Seguridad de Cataluña anima las víctimas a denunciar "para no dejar pasar ni una", como dice el lema del protocolo, que ha formado ya a 3.500 policías locales y Mossos (entre ellos a losque han salido de la escuela de policía en junio).

Nueva formación obligatoria para los vigilantes

También se obligará a las empresas a que cuando quieran contratar a vigilantes privados, dispongan de esta formación. Son entre 3 y 4 horas donde les explican las situaciones que se pueden encontrar, y cómo se debe rellenar la documentación de las actas de infracción.

La idea del Departamento de Interior es hacer una nueva normativa que amplíe las sanciones ante este tipo de hechos con entre 1.001 euros y 100.000 euros.