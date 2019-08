Joselu pasará por el quirófano

Malas noticias para Sergio Egea, que si últimamente dejaba claro en público que necesitaba un delantero goleador, uno de los que tiene en su plantilla, como es Joselu, tendrá que ser intervenido de la rodilla izquierda en las próximas horas. El onubense, según el comunicado emitido por el club, sufre “un pinzamiento meniscal” y será sometido a una artroscopia en la Clínica Asturias.



Destaca la entidad ovetense en dicho escrito que “se trata de una lesión leve, por lo que los plazos de recuperación se prevé que sean cortos”. Su compañero Champagne tuvo una intervención similar al final de la temporada pasada y el tiempo estimado para que el futbolista pueda estar al cien por cien en este tipo de casos suele estar en torno a los dos meses.

El pasado viernes Joselu visitó el campus del Oviedo y se le veía optimista en cuanto a las molestias que tenía: “Solo fue un pequeño susto, me torcí un poco la rodilla, no parece nada grave y espero que el lunes pueda estar con el equipo”. Además, el atacante reconoció sentirse mejor físicamente respecto a la pasada campaña y esperaba que se viese su mejor versión en el presente curso: “Estoy más entonado y no me cuesta nada decirlo, este año me lo tenía que tomar de otra manera. Me encuentro muy bien e incluso he venido con 2 o 3 kilos de menos. Ahora he tenido un pequeño parón y por eso me tengo que cuidar más. Vengo con muchas ganas e ilusión. Estoy deseando mostrar a ese Joselu que quiero que se vea y seguramente este año cambiará la cosa”.

Con el andaluz en el dique seco, ya hemos podido comprobar durante estas semanas que Egea se ha decantado por el futbolista del filial Samuel Obeng. El ghanés es del gusto del entrenador y, a la espera de la llegada de otro delantero, seguramente sea quien ocupe el lugar de Joselu en la plantilla.