Anquela: "Vamos a una guerra y me gustaría saber quiénes son mis soldados"

Juan Antonio Anquela dirige a inicios de agosto un equipo que probablemente será muy diferente dentro de un mes. Entre medias, comenzará la Liga. Esto provoca una clara incertidumbre que disgusta especialmente al preparador andaluz. El veterano preparador espera que esto no repercuta negativamente a su equipo ante el estreno frente al Oviedo en Riazor. “Vamos a ir una guerra grande y me gustaría saber cuanto antes quiénes serán mis soldados”, lanzó ante los medios este viernes. En su comparecencia semanal, Anquela aseguró, sin embargo, que no está intranquilo porque conoce que Carmelo del Pozo y su área están a pleno rendimiento y que el Depor acabará teniendo un gran equipo. Anquela recordó que la situación se podrá desbloquear con la salida de jugadores.

“No estoy preocupado. La cosa no está fácil. Parados no están. Yo los veo trabajar”, aseguró el míster blanquiazul, que además se quejó de que una liga seria como la española pueda permitir que se siga fichando más allá de la primera jornada del campeonato. En eso, el más perjudicado, dice, es el entrenador. “Con el entrenador no cuentan para nada”, se quejó antes de dar por concluida la rueda de prensa. “Esto es lo que hay y hay que adaptarse. Lo único que yo tengo que intentar es convencer a mis futbolistas de que todos juntos seremos muy buenos”, añadió.

Por otro lado, el jefe de la caseta de Riazor volvió a demostrar que no le gusta hablar demasiado de sus ideas y del estilo que pretende para su equipo. A diecisiete días del inicio de la competición, el equipo transmite pocas certezas y Anquela quiere esconder sus cartas hasta al final. “En Segunda lo que hay que hacer es competir, si uno no corre, no tenemos opciones. Después, la calidad la tenemos, pero hay que competir”, concluye.