El Salón del Cómic mostrará creadores que buscan por "vías alternativas"

La XXII edición del Salón Internacional del Cómic de A Coruña 'Viñetas desde o Atlántico' se inaugura el lunes, día 5, con la apuesta en esta ocasión por creadores que abogan por "vías alternativas", según informa la organización.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 19,00 horas en el Kiosco Alfonso y permitirá a los aficionados acercarse a la obra de un grupo de creadores que "nos muestran un tablero conformado por piezas muy diversas, absolutamente autónomas", explica el director del certamen, el dibujante Miguelanxo Prado.

"Nada tiene que ver la adaptación que hace David Sala de la novela 'El jugador de Ajedrez', de Stefan Zweig, con las fantasías macabras del mejicano Tony Sandoval, o con la obra de Isabel Greenberg, una propuesta social de corte feminista", explica Prado.

En concreto, esta nueva edición de 'Viñetas desde o Atlántico' tomará el centro de A Coruña entre los días 5 y 11 de agosto. El cartel anunciador de la presente edición es obra de la granadina Belén Ortega, invitada el pasado año a Viñetas.

Invitados

Entre los invitados de este año, estarán la creadora británica Isabel Greenberg, que sorprendió al mundo editorial con su primera novela gráfica, la saga 'The Encyclopedia of Early Earth' y su fábula feminista 'The one hundred nights of Hero'.

También mostrará la obra del autor mexicano afincado en Europa Tony Sandoval, al que el primer éxito le llegó con su personaje Blacky, un gato con inquietudes románticas y melancólicas.

Desde Francia, vendrá David Sala. Otro de los creadores invitados es el portugués Jorge Coelho, el dibujante de la serie policíaca 'John Flood', con guión de Justin Jordan.

El madrileño Antonio Navarro y el catalán Albert Monteys son los otros autores que completan el elenco de invitados nacionales a 'Viñetas 2019'. Mientras, la poeta compostelana Yolanda Castaño traerá hasta esta edición sus poemas ilustrados por dibujantes gallegos.

Otra de las ofertas de la presente edición del Salón Internacional del Cómic Viñetas desde o Atlántico acercará a los visitantes a la obra del dibujante y guionista ferrolano Abel Alves, autor de la novela gráfica 'Sangre y sol', editada en Uruguay.

Tintín, entre las propuestas



El personaje belga Tintín será otro de los protagonistas de la muestra que 'Viñetas desde o Atlántico' instalará en la sala de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita. "Uno de los coleccionistas mas importante de España es gallego, Pedro Rey, y de él es la que seguro se convertirá en una de las propuestas más atractivas de 'Viñetas 2019', la titulada '¡Mil rayos! /Tesoros de un tintinófilo'", remarca la organización.

Por otra parte, por primera vez, las calles del centro de A Coruña no solo van a estar "tomadas por el ejército de figuras comiqueras habituales de Viñetas, si no que acogerán al propio arte del cómic", añaden.

Así, de la mano de Acción Cultural Española (AC/ E) ha llegado a la ciudad la exposición '¿Pintas o Dibujas? ', una muestra que desde el pasado miércoles invita a los transeúntes que se acerquen por la Dársena a caminar entre viñetas.

Además, la Sala Salvador de Madariaga acogerá la exposición de los originales de la obra galardonada en el 2018 con el XIII Premio Castelao de Banda Diseñada, editado por la Diputación de A Coruña. Se trata de 'Canción para afundir flores no mar', de Oliver Añón Lema.

Por su parte, la Torre de Hércules servirá de lienzo en el que colgará la colección de carteles de las veintiuna ediciones previas a este Salón.

Junto a las exposiciones y los encuentros con los autores invitados, completan el programa del festival los talleres, las presentaciones editoriales y las actividades complementarias que tendrán lugar en la carpa ubicada en los Jardines de Méndez Núñez, así como la tradicional Feria de la Historieta.