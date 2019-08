Mofas en Twitter por el diseño del último cartel del Ayuntamiento de Madrid

"Ayuntamiento de Madrid meets Powerpoint", "We are looking for graphic designer". (Ayuntamiento de Madrid conoce el Powerpoint, buscamos diseñador gráfico). Son algunos de los 'memes' que pueblan Twitter después de que la cuenta oficial del Ayuntamiento de Madrid haya publicado el diseño de nuevos carteles que anuncian la programación de verano en la ciudad. La mofa viene por el gran cambio respecto a los carteles del anterior consistorio.

Muchos se preguntan si detrás de este 'ecce homo' de la creatividad hay razones de mayor peso. Nacho Padilla, exdirector creativo del Ayuntamiento, ha publicado un hilo explicativo que da cuenta de la realidad detrás del proceso de selección de la nueva cartelería. El rótulo es fruto de un concurso popular que tiene jurado y premio en metálico de 500 euros. Su convocatoria fue aprobada por el anterior consistorio, en abril, y ha reclamado la creación de una Oficina de Diseño (al parecer es lo que estaba haciéndose) porque, dice, "el diseño gráfico es una profesión y merece honorarios, no premios".

Los mayores también pueden disfrutar en agosto sin salir de la ciudad con la programación de los Centros Municipales de Mayores de @JMDCentro. Baile, música y nuevas tecnologías entre las actividades. https://t.co/d8iRhhZOfp pic.twitter.com/2BoWPXhud4 — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) August 2, 2019

El anterior gobierno tuvo que lidiar con una aparente contradicción. Por un lado, quería fomentar la participación ciudadana mediante la incorporación de diseños que hiciera la gente por concursos. La imagen institucional era una cosa de todos y había que mejorar la comunicación con los ciudadanos. Sin embargo, tal como dice Padilla, la cosa acababa en una lucha competencial muy compleja hasta convalidar el gasto.

La estética de Carmena

No es que Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, haya cercenado la estética a la que nos tenía acostumbrados Manuela Carmena. Simplemente se está dando muy poca importancia a la imagen y a esa "actitud amable" de los poderes públicos respecto a los ciudadanos, cartelería mediante. De ahí que haya mano blanda con los concursos populares.

Durante el mandato de la exjueza, destacaron los diseños de la fiesta de San Isidro, el cartel que se hizo para la celebración del Año Nuevo Chino o los poderosos mensajes de cara a la huelga del 8M. En todos ellos se contrató a ilustradores e ilustradoras profesionales, así como agencias. Generaron tanto clamor popular que el anterior gobierno creó un repositorio de todos los carteles que hicieron. Puedes encontrarlo aquí.

Por el momento, el Ayuntamiento tendrá que lidiar con las mofas de Twitter. Uno de los más ingeniosos ha sido el rapero Rayden que para publicitar su concierto en el Arenal Sound ha utilizado, irónicamente, una apariencia similar a la que se ha hecho en Madrid.

Gracias a @MADRID por el diseño para el cartel de nuestra actuación en el @ArenalSound pero hasta ahora no quisimos subirlo por no romper con el concepto original del propio festival.



Nos vemos hoy a las 19:30 en el escenario principal pic.twitter.com/eDv5hC4Ypr — R A Y D E N 🌵➡️💥⬅️🎈 (@soyRayden) August 2, 2019