El PSOE espera que la Diputación de Segovia no se gobierne desde Madrid tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos

El pleno de constitución de la Diputación Provincial ha transcurrido con relativa normalidad. Entre las ausencias no ha estado presente el diputado socialista Samuel Alonso y tampoco el popular Jose Luis Sanz Merino que renunció a su acta de diputado. Quien sí ha estado entre el público es quien ocupará su puesto, María Cuesta, diputada del PP. Las principales discrepancias entre los dos grandes partidos PP y PSOE se han sucedido en el reparto de áreas y retribuciones.

El PSOE ha mostrado su desencanto por la forma de actuar del equipo de gobierno, no les ha gustado que el organigrama no se haya comunicado con anterioridad a todos los grupos políticos incluido los socialistas antes de trasladarlo a la opinión pública a través de los medios de comunicación. El portavoz socialista, Máximo San Macario considera que hay un agravio comparativo con el PSOE que tiene 10 diputados y cuentan con unos 60 alcaldes en la provincia en comparación con los 2 diputados de Ciudadanos. Considera que el PSOE podía haber participado también en los órganos de gobierno.

Miguel Angel del Vicente ha manifestado que los ciudadanos no se equivocan y les han dejado en la oposición y no para ejercer la oposición desde dentro del equipo de gobierno. Además ha defendido que el PP forme su equipo de gobierno en mano tendida a un grupo político como es Ciudadanos para sumarse a un proyecto común más allá de las siglas, sino de la intención de los ciudadanos a través de sus votos

Pero la polémica no ha quedado aquí ya que en el punto de las retribuciones de los cargos, el PSOE ha insistido en que el pacto entre PP y Ciudadanos llegaba impuesto desde Madrid. “Teniendo la mayoría absoluta no tenía necesidad de este pacto. No entendemos cómo se llama este gobierno, de coalición, de colaboración…. Pactando con ciudadanos que abiertamente ha manifestado estar en contra de las diputaciones pero para está en los cargos y ocupar cargos importantes parece que no está tan en contra. El acuerdo que han firmado es un acuerdo de intenciones que firmaríamos todos y es un acuerdo de sillones. No obstante el PSOE votaba a favor del punto correspondiente a las retribuciones de la institución y pedía al equipo de gobierno que no gobierne desde Madrid en un futuro

Por su parte el portavoz del PP, José María Bravo invitaba a los socialistas a no dar lecciones de pactos cuando ‘tienen la asignatura pendiente para septiembre’ en alusión al gobierno central. Bravo, ha incidido en la importancia de hacer partícipe a Ciudadanos, que dice querer cerrar las Diputaciones para que conozcan su importancia. Por su parte desde la formación naranja su portavoz Ángel Jiménez, que no es cuestión de sillones sino de programas. Manifestaban que han tenido más coincidencias programáticas con el PP que con el PSOE.

Por último el PSOE ha votado a favor de la composición del consejo rector de Prodestur pero lo ha hecho en contra de Consorcio Provincial de Medio Ambiente al no contar con representación. Durante la sesión de hoy han quedado conformadas la Junta de Gobierno y las Comisiones Informativas, así como la designación de representantes de la corporación en órganos colegiados.