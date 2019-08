Un rap sobre Cuéllar despierta polémica en la villa y las redes sociales

Lo que parecía una semana cultural tranquila para la Asociación de Vecinos del Barrio La Cuesta y El Salvador de Cuéllar se ha convertido en polémica tras la actuación del grupo 'Efecto Guillotina' formado por Coral Martín y Borislav Aleksandrov y su rap '40200' en alusión al código postal de la localidad. La actuación se ha hecho viral a través de un video que se ha difundido por redes sociales y mensajería instantánea. En el vídeo critican tradiciones como los encierros y las corridas "pagadas con dinero del pueblo", la procesión del Niño de la Bola, la asociación de belenistas "que perpetúan ideas fascistas", la construcción de una casa de apuestas y la calificación de "un pueblo en decadencia", o frases como: "me cago en el aclade, la parroquia (...) concejalas que están todo el día con chanchullos..." han levantado ampollas en la localidad.

Desde el PP han explicado en un comunicado que creen en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho al honor de las personas y colectivos. La portavoz Nuria Fernández recuerda que la libertad de expresión termina cuando empieza la del siguiente y piden medidas para que este tipo de actuaciones no se vuelvan a repetir. "Los sentimientos o los resentimientos se pueden expresar de muchas formas pero que no dañen los valores y convicciones de los demas. Pueden contar con nuestro apoyo todos los colectivos aludidos para intentar que esto no se vuelva a repetir en nuestra localidad". Además quieren conocer la opinión del equipo de gobierno de PSOE e IU que no ha mostrado reacción después de emitir el video y saber si están a favor o en contra y si tomarán medidas para que no se vuelvan a repetir.

Desde Centrados también han manifestado su parecer a través de las redes sociales. "Siempre hemos defendido la libertad de expresion pero hay que intentar medir donde comienza la libertad de unos y donde termina la dignidad de otros. Desconocemos el ambiente en que se desarrolló la actuación si su intención fue humorística y satírica o de un ataque gratuito a colectivos, asociaciones... " Además piden explicación a nivel particular o de partido ya que uno de los protagonistas del video ha sido candidato de una lista electoral y hace un llamamiento a la concordia y la convivencia.

Por su parte desde la Asociación de vecinos La Cuesta y El Salvador han trasladado a través de su página de Facebook un pequeño comunicado: "Desde la directiva de nuestra asociación se pretende o al menos se intenta, dar cabida a los gustos de todos los públicos que nos acompañan en nuestra semana cultural, para lo cual se trabaja y se invita a distintos grupos que de forma altruista se prestan a colaborar. No por ello la directiva es responsable de lo que en este escenario se dice o se canta. Sentimos si con actuaciones que aquí hayan tenido lugar, alguien se ha podido sentir ofendido, esperando no vuelva a repetirse".

Desde la Asociación de Belenistas, uno de los colectivos aludidos, han intentado quitar hierro al asunto. "Queremos entender que fue la búsqueda de la rima la que obligó a combinar la palabra fascista con belenista (...) les sugerimos que piensen antes de publicar las rimas de sus canciones, es el segundo concierto en el que nos utilizan y si vamos a estar juntos de gira todo el verano esperamos por lo menos verles a ustedes por nuestros belenes esta Navidad".