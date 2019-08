El Ayuntamiento de Úbeda adquiere el Palacio Marqués de Mancera para "fines administrativos"

Hoy se ha firmado el documento de contrato de arrendamiento, con opción a compra, del Palacio Marqués de Mancera. La rúbrica ha corrido a cargo de la Superiora Provincial de la Congregación de Religiosas Siervas de María Ministras de los Enfermos, Encarnación Rodríguez Rodríguez, en representación de la Congregación, y la alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares.

Este alquiler temporal del palacio responde a la necesidad de ubicar, provisionalmente, los servicios administrativos que actualmente operan en el Palacio Vázquez de Molina, como consecuencia de las próximas obras que se acometerán para restaurar y adecuar el inmueble que actualmente es sede del Ayuntamiento ubetense. Unas obras que tienen una previsión de duración de tres años.

La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Úbeda es beneficiario de los fondos concedidos en la última convocatoria del Ministerio de Fomento con cargo al 1,5% Cultural, para proceder al inicio de la primera fase de rehabilitación de cubiertas, estructuras e instalaciones del Palacio Vázquez de Molina.

Así, con esta actuación se pretende solucionar problemas estructurales graves y que, por motivos de seguridad, han obligado a cerrar varias alas del edificio. La alcaldesa ha calificado 2019 de un año “histórico”, en cuanto a la ampliación, rehabilitación y recuperación de patrimonio para la ciudad de Úbeda. El documento firmado hoy responde a un alquiler con opción a compra, de 12.000 euros mensuales, ya que el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente en esta anualidad, por sentencia judicial al préstamo para pagar los terrenos a la Renault, de más de 3 millones de euros. El precio de compra del edificio se ha fijado en 1,7 millones de euros.

La Superiora Provincial de la Congregación de las Siervas de María Ministras de los Enfermos ha reconocido que tenían unos vínculos muy estrechos con la ciudad, pero al no haber vocaciones tuvieron que cerrar la comunidad en Úbeda. “Desde entonces la casa ha sido un peso, porque, por desgracia, sabíamos que la casa no la íbamos a volver a habitar nosotras”, ha confesado. Por esa razón, la preocupación era la salida que se le iba a dar al inmueble y, como ha reconocido, es una “satisfacción” que quede en manos del Ayuntamiento y que sea la ciudad, y no un particular, la que se quede con ella.