Alerta ante el aumento de robos en viviendas de Guadalajara

En las últimas semanas tanto Policía Nacional como Policía Local de Guadalajara están realizando una campaña de aviso a los vecinos de distintos barrios de la ciudad para que tomen medidas tendentes a evitar el robo en sus viviendas.

Nos confirman desde Policía Nacional que se han denunciado varios robos sobre todo en viviendas de la zona de la Llanilla, Rufino Blanco y adyacentes.

LA TÉCNICA DEL PEGAMENTO

Los ladrones en ocasiones dejan distintas marcas o señales para detectar que los vecinos se han ido de vacaciones y la vivienda está vacía lo que facilita el robo. Una de las técnicas es extender un fino hilo de pegamento entre el marco y la puerta o algún pequeño papel tipo post-it de tal forma que si en unos días no se ha roto detectan que no se ha abierto la puerta y no hay nadie en el piso.

Marca del pegamento en una puerta/Foto SER GU

Antonio Fernández, inspector de Policía Nacional en Guadalajara, confirma que en esta época de verano en zonas urbanos, como la ciudad de Guadalajara, el tipo de delito que domina es el robo en viviendas

Desde la Policía nos recuerdan que hay que tomar algunas medidas preventivas y junto a las tradicionales de vaciar el correo del buzón, movimiento de persianas o temporizadores de luz, lo más eficaz suele ser tener un vecino de confianza que revise todo esto y además controle este método del pegamento en las puertas o las marcas. Por supuesto, avisar a la policía si detectamos algún ruido en viviendas que sabemos que están vacías o a alguna persona sospechosa merodeando por el portal y las escaleras.