Juankar: "Nos falta el gol y hay que acabar bien las jugadas"

Uno que gana importancia con creces en la plantilla es Juankar, que comenzó ayer como titular en el encuentro ante el Mallorca. El defensor malaguista habló al término de la derrota por 0-2 para valorar las sensaciones del equipo.

En el choque de ayer hubo dominio del juego pero faltó acierto en los metros finales. Así lo valoró el madrileño: "Nos falta ese gol y acabar bien las jugadas que nos cuesta generar. Pero lo importante ahora son las sensaciones, no los resultados".

El balance de la estadía en Estepona y los tres amistosos es positivo para Juankar. "Muy cansado, pero es lo que hay. No vale quejarse ni valen excusas, ese trabajo nos viene bien para empezar la temporada al cien por cien. ¿Liga? Ya está ahí, el tiempo pasa rapidísimo y a intentar coger ese punto para competir y a tope".

Okazaki, canteranos y estado de forma

Sobre Okazaki y su adaptación, el lateral indicó que se ha integrado "muy bien" y que hay muy buen rollo dentro del grupo. "Tiene sus pinitos de español", dijo. En lo personal, contento: "Me vino bien ese parón de verano y me encuentro perfectamente. Espero seguir cogiendo chispa y no perder la velocidad".

El partido de ayer dejó buenos destellos de la cantera. Sobre todo Ramón y Hugo Vallejo, que pujan seriamente por un hueco en el primer equipo. "Están bien, siempre suben con ganas. Aquí estamos los más viejos para ayudarles como lo hicieron conmigo cuando yo era joven. Intentamos hacer que se sientan como en casa", declaró. Un Juankar que tuvo que retirarse al descanso por un golpe en su pie, aunque sin consecuencias.