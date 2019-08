El soriano Jesús Puerta toma posesión esta mañana como director general de Carreteras de la consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León

El cabrejano Jesús Puerta toma posesión esta mañana como director general de carreteras de la consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Lleva 30 años trabajando en la administración y los últimos 10 años al frente del servicio territorial de Fomento en Soria. Arquitecto técnico en ejecución de obras (Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Burgos 1980/1985), Grado en Ingeniería de Edificación (Universidad Europea de Madrid 2009/2010), inició su carrera profesional como jefe de obra en las empresas Huarte y CIA. (febrero 1986 - septiembre 1987) y Fomento de Construcciones y Contratas (octubre 1987 – agosto 1988). Además llevó la dirección de obra de la construcción de hipermercado en Soria (agosto 1995-mayo 1996).

Dice que beneficiará en todo lo posible a su provincia desde Valladolid. “Llevo en la administración desde el primer momento en el servicio territorial de Fomento 30 años en Soria, me conoce todo el mundo y todos los representantes políticos en mi labor de defensa de los pueblos, ahora me tocará hacerlo con más responsabilidad, lo que esté en mi mano lo haré, no sé hasta dónde voy a poder llegar pero no voy a dudar en hacer lo que sea por nuestra provincia”. Está muy ilusionado con su nueva etapa provincial.

Funcionario del Cuerpo de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de la JCyL (mayo 1989), fue destinado en el Servicio Territorial de Fomento en Soria, donde ha ocupado las siguientes plazas: Jefe de Negociado de la Sección de Rehabilitación y Financiación (mayo 1989 - septiembre 1992 y enero 1993 - abril 1997); Jefe de Sección del Laboratorio de Control de Calidad (octubre 1992 - diciembre 1992); Jefe de Sección de Promoción Pública de la Vivienda (mayo 1997 - enero 2009) Jefe de Servicio Territorial (febrero 2009 hasta la actualidad). Espera resolver pronto dos puntos críticos como son el enlace con La Rioja por la SO-830 Vinuesa, Santa Inés y Montengro de Cameros y la SO-615 por Tierras Altas Prensa de Enciso. “Adelanto que la SO-830 ya están adjudicadas las obras que comenzarán este año y esperamos que en dos años estén terminadas. La 615 también está prevista pero lleva más retraso así que a ver si es posible darle un impulso”.

Sobre el proyecto antiguo del desdoblamiento de la carretera CL-101 entre Ágreda y Almazán, Jesús Puerta lo estudiará pero considera que, con la autovía, ya no será necesaria; “de hecho en los diez años que llevo yo como jefe del servicio el proyecto no se ha vuelto a poner sobre la mesa porque si se ejecuta la continuación de la autovía A-15 de Madrid hacia Tudela, supondría duplicar una infraestructura cuando tenemos otras necesidades, pero hasta que no esté asentado no podremos tomar decisiones en torno a la CL-101”.