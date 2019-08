Vida después de la muerte

Soria resucita el mes de agosto. La provincia está repleta de sorianos en la diáspora y visitantes de todo tipo y condición. Sus pueblos se llenan de gente y los 10.000 kilómetros cuadrados cambian su fisonomía. Se produce una especie de metamorfosis ficticia porque en cuestión de quince días todo volverá a ser igual. Estos días no hay pueblo que se precie que no tenga su festival, su caldereta o su celebración correspondiente. No es para menos. En juego hay un montón de recuerdos de otros tiempos, la vida de esta provincia que se esfumó entre los años sesenta y setenta y que vuelve a recuperar el pulso durante estas fechas de agosto. No es cuestión de lamentarse porque esta situación sea efímera. Se trata de disfrutar mientras dure, lo demás está por ver.

