"Si nos hacen pasillo, mejor que mejor"

Escucha aquí a Celedón, Gorka Ortiz de Urbina, en la cuenta atrás para una nueva bajada; será la 19ª ocasión en la que encarne al aldeano de Zalduondo y asegura que mantiene su plan de no superar ni igualar en bajadas a José Luis Isasi -el primer Celedón, que encarnó al personaje 22 años- así que "si no cambia mucho la historia, que no creo que cambie, yo me quedará hasta el 2021 y torcará después en el 2022 un Celedón nuevo", dice.

Ante la perspectiva de que este año el día 4 caiga en domingo, con lo que eso puede suponer de afluencia de público, Ortiz de Urbina confía en que el paseo irá bien y recuerda que en 2018 la fecha cayó también en sábado y hubo un muy buen comportamiento de la ciudadanía. No obstante, insiste, en que "si nos hacen un pasillo... mejor que mejor".

Del mensaje-guiño que pronucia en la balconada, Gorka no suele adelantar nada de nada y asegura que este año ni siquiera tiene idea aún de qué dira. Eso sí, mantendrá una consigna: el mensaje de tolerancia cero a las agresiones hacia las mujeres. Afirma que ese mensaje habrá que repetirlo hasta que no lleguemos a una sociedad igualitaria y reivindica el derecho de todos y sobre todo de todas a disfrutar de la fiesta y llegar a casa sin miedo alguno. "Me encantaría que el día 10 cuando hagamos valoración de cómo han ido las fiestas, que no haya ningún tipo de agresión sexista ni sexual". Y dice más, que teniendo en cuenta que las mujeres son las principales víctimas de agresiones, los hombres deben estar especialmente atentos para prevenir y condenar, en su caso, esos hechos.

En el audio de más abajo puedes escuchar además a Luis Izaga, presidente de Bereziak, la cuadrilla de blusas a la que pertenece Gorka Ortiz de Urbina, que nos habla de las celebraciones de su 40 aniversario y al comisario de la Policía Local de Vitoria, Roberto García Tobalina, que detalla las claves del dispositivo de seguridad para el día 4.