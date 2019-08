El Tenerife se olvida de ganar (4-2)

El Tenerife completó este sábado en Fâo un atípico amistoso veraniego contra el filial del Sporting de Braga. Fue extraño el horario (10:30 horas), el lugar (un campo con capacidad para 1.000 espectadores a más de 100 kilómetros del cuartel general de los blanquiazules) y la ausencia de público, pues el choque se disputó a puerta cerrada a petición del conjunto rival. Lo preocupante, que los isleños se han olvidado de ganar. No lo hicieron contra la Cultural, tampoco frente al Pontevedra ni el Dépor; hoy, les ganó el filial del Sporting de Braga.

Ante los condicionantes que hacían especial el matutino partido, las otras noticias que dejó la jornada fueron la composición del once de López Garai, que deja algunas conclusiones reseñables; y la ausencia en la convocatoria de Mauro Dos Santos, que empieza a asumir que está próxima su salida. Los otros descartes fueron Aitor Sanz, con molestias; Sipcic, recién llegado; y los porteros Otaño y Galván, que también se irá.

No era fácil manejarse con intensidad tan temprano por la mañana. Pero el partido no tardó en arrojar señales felices a raíz de una buena ejecución de Milla al saque de un córner que desembocó en el primer gol blanquiazul, a cargo de Bermejo (11'). Lo malo, que muy pronto firmó las tablas el cuadro luso, que solo dos minutos más tarde canjeaba a precio de oro un clamoroso desajuste defensivo.

Garai había dispuesto un nuevo 4-3-3 (parece innegociable) en la formación inicial, esta vez con el dueto Alberto-Muñoz en el eje de la retaguardia y con Bermejo en el terceto de mediocampistas. La delantera, la que muy posiblemente podría comenzar en liga, con Naranjo, Malbasic y Dani Gómez coincidentes en el mismo equipo.

Una vez se estableció el empate, a los insulares les costó desnivelar la igualada. Unas veces porque incurrieron en discutidos fueras de juego, en otras ocasiones por falta de acierto y también porque el palo evitó dar recompensa a un buen tiro de Naranjo a la media hora. Para entonces, los blanquiazules ya se habían hecho con el mando de las operaciones. Y fue Malbasic quien llevaría la superioridad blanquiazul al marcador de Fâo con un potente chut que acabó en las mallas del Braga.

La segunda mitad no transcurrió por los derroteros deseados. Demasiadas faltas, algún episodio de alta tensión e incluso una discusión entre técnicos de ambas escuadras que seguían el partido desde la grada. Garai prefirió no hacer los cambios a mansalva (los fue espaciando). El arbitraje enojó a los blanquiazules, que protestaron el penalti cometido por Shaq y que valió para obrar nuevamente la igualada. El tiro no pudo atajarlo Ortolá, que ya estaba a cargo de la meta visitante y encajó a continuación el tercer gol portugués tras una nueva concesión en defensa.

Desde el banquillo del Tenerife pidieron a los suyos que no se contagiasen de la inercia negativa que llevaban los segundos 45 minutos y del creciente enfado por algunas decisiones del colegiado. "¡Vete a celebrarlo con ellos!", se oyó decir desde el lado blanquiazul al árbitro de la contienda. Primó la bronca frente al fútbol... y hasta llegó el cuarto. Fue una pésima segunda parte que condujo al representativo a otra derrota más. Así que el Tenerife sigue sin ganar. Mala costumbre, aunque sea en pretemporada.

LA NOTICIA

Los errores defensivos preocupan al cuadro técnico blanquiazul. Tanto es así, que en las horas posteriores al tropiezo con el Deportivo (2-1 el miércoles) hubo sesión de vídeo para corregir los errores que propiciaron los goles del adversario. López Garai quiere que los atacantes también se impliquen en defender.

EL PROTAGONISTA



Nikola Sipcic llegó el viernes al hotel de concentración de los blanquiazules y este sábado ya se entrenó a las órdenes del readaptador físico, Yeray Abreu. Lo hizo por la mañana aparte de sus compañeros, pero llega listo para jugar y rodado del campeonato serbio, que ya había comenzado cuando se produjo la transferencia que le ha traído al representativo.

LA ANÉCDOTA



Tras subsanar algunas carencias relacionadas con la alimentación, la concentración tinerfeñista transcurre con sosiego y paz en la idílica Melgaço. El viernes siguieron las novatadas, que han contado con un papel estelar a cargo del doctor Dámaso Moreno, cuyos simpáticos bailes se han viralizado en las redes sociales. En la concentración hay tiempo para todo: las cartas, el billar... y las series de Netflix.

LA AGENDA

La expedición insular enfila sus últimos días en Portugal y ya solo le queda un partido amistoso a esta concentración peninsular. Será el martes y el Tenerife ejercerá como anfitrión del Celta, que visitará Melgaço. No está nada claro que el cuadro vigués opte por un once titularísimo ante los de López Garai. Muy probable es el debut de Sipcic. El encuentro podrá verse en directo por Televisión Canaria, igual que la presentación del sábado ante el RM Castilla.