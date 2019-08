El verano es sinónimo de desempleo para cientos de profesores en Madrid

El desempleo ha aumentado en un 0,27% este último mes en la región. En total julio se cierra con 908 desempleados solo durante este mes. En la Comunidad el número de parados asciende a 335.510. Uno de los sectores más sufre en verano es el de los profesores.

Cuando llega julio los centros despiden a los docentes para volver a contratarlos en septiembre, sobre todo en la educación privada y concertada. Es el caso de Mónica, una profesora afectada que afirma que en junio del año pasado la despidieron hasta que, a la vuelta de vacaciones, la contrataron de nuevo.

Ella trabaja en una escuela privada, que es -junto a la concertada- donde más se producen los despidos. Contratos de septiembre a junio que terminan con el verano para no pagar esos meses. La práctica se ha ido reduciendo en la pública, donde un acuerdo sectorial del 2018 obliga a los centros a pagar el verano si el profesor ha estado trabajando más de cinco meses y medio seguidos.

Isabel Galvín, portavoz de Comisiones Obreras, afirma que la administración busca los recovecos para no pagar a los interinos: "No contrata durante los períodos vacacionales para no sumar los días necesarias y que lleguen a esos cinco meses y media en el que ya pueden cobrar el verano".

El Supremo ratificó la ilegalidad de esta práctica, que tiene consecuencias laborales y económicas para los trabajadores, pero también educativas porque el proyecto no tiene continuidad. Teresa Jusdado, portavoz de UGT, afirma que "el profesorado tiene una inestabilidad permanente" ya que no saben dónde van a trabajar el curso que viene.

Solo el año pasado se abrieron cerca de 900 expedientes por estos despidos en la Comunidad de Madrid. Y este verano, dicen los sindicatos, sus servicios jurídicos están saturados por las mismas reclamaciones.