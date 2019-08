Ultimátum del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán a los propietarios del Auditorio Nicolás Torre

El alcalde de Barruelo de Santullán (Palencia), Cristian Delgado, se reunirá este mes con los propietarios del antiguo Auditorio Nicolás Torre, instalación que presenta un estado total de ruina y que se ubica en el centro de la localidad, con la consiguiente mala imagen e incluso riesgo para las personas. El alcalde ha encargado un informe técnico para valorar la situación del inmueble. "Si está en ruina tendrán que tirarlo", especifica el regidor municipal del PSOE.

"Si no, deberán mantenerlo en el mejor estado de conservación posible", añade a continuación. Delgado ha visitado junto con el concejal de Obras las instalaciones. Tras esa visita, afirma en un comunicado que "no podemos permitir que el inmueble, que se encuentra en todo el centro del pueblo, siga en la misma situación, por imagen, pero sobre todo por seguridad". Según ha detallado el alcalde, "la cubierta y en interior se puede ver mejor. Se encuentra ya no sólo caída, sino con peligro de un mayor derrumbe". El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán ha solicitado una reunión con la propiedad para que el edificio no continúe en esas condiciones.