"Nos estamos cargando los polinizadores"

Castilla-La Mancha podría liderar una estrategia regional para recuperar polinizadores. Lo pide Ecologistas en Acción. "Nos los estamos cargando". Hormigas, escarabajos, mariposas... están en recesión. Por no hablar de las abejas. Aunque no hay estudios regionales, es un hecho comprobado que existe una marcada disminución de las poblaciones de insectos polinizadores. Una reciente revisión de estudios estima que en los últimos 27 años las poblaciones de insectos voladores se han reducido en un 76 por ciento. Castilla-La Mancha no es una isla

La organización verde considera que es "urgente una estrategia contra el uso de herbicidas y prácticas agrícolas nocivas".Hemos hablado con Miguel Angel Hernández, quien explica que la roturación de los campos se lleva por delante todo lo que encuentra y que es necesario "un cambio de manejo del suelo"

"No se respetan lindes, no se respetan arroyos y si queda alguna flor, algún elemento nutritivo para estos insectos, les solemos aplicar un herbicida. No hay más que dar una vuelta por los campos de la región y ver que hay especies en extinción como la mismísima amapola".

Practicas agrícolas cuestionadas

La disminución de polinizadores es un problema para la propia agricultura. En España alrededor del 70 por ciento de los cultivos para consumo humano dependen de los insectos que desarrollan la polinización. Además ofrecen otros productos como miel, cera o medicamentos y contribuyen directamente a la producción de fibras como el algodón y el lino o materiales de construcción como la madera.

"Lideremos una estrategia que nos permita cambiar modos de cultivo y de uso del suelo e introducir elementos como la reducción muy importante del uso de los herbicidas agrícolas y de jardinería para que haya un impacto inmediato en la recuperación de estas especies."

