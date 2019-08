Yolanda Díaz: "No me atrevo a cerrar o abrir ninguna puerta, el futuro está abierto"

La diputada de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, considera que hay margen para reconstruir la confluencia de izquierdas en Galicia y en ese proceso no se descarta para encabezar esa alianza dentro de un año y ser la candidata a la Xunta. “Yo nunca pensé en llegar a estar en Madrid y estoy, por lo tanto, ya no me atrevo a cerrar o abrir ninguna puerta, el futuro no está escrito para nadie, ahora mismo estoy concentrada en las tareas en Madrid, dejémoslo en que el futuro está abierto”.

Preguntada sobre si el exalcalde de Santiago, Martiño Noriega, podría ser también un buen candidato de esa confluencia para la cita electoral del año que viene, Díaz reconoce que “tampoco hay tantos candidatos y candidatas para afrontar estos retos” pero insiste en que lo importante ahora es dibujar un programa de país y después “colocar a los mejores en la parrilla de salida”

En una entrevista en la Cadena Ser, la también portavoz de Galicia en Común en el congreso de los diputados, explica que el propio proceso electoral de las elecciones generales decantó lo que debe ser el espacio de cambio de la izquierda que ya está consolidado. Recuerda que “el proyecto de Galicia en Común obtuvo casi 250.000 votos”, un 14,49% de los votos frente al 1% de En Marea; “ahora toca reconstruir con inteligencia ese espacio”. En su opinión existe “una oportunidad histórica para derrotar democráticamente a Alberto Núñez Feijoo y cambiar las políticas actuales, esa debe ser la palanca que nos dé esperanzas”.

Yolanda Díaz analiza también en la Cadena Ser la fallida investidura de Pedro Sánchez de la que culpa al presidente en funciones y a PSOE que llevó una estrategia errónea en las negociaciones. A su entender, Pedro Sánchez intentó gobernar “vetando” a Pablo Iglesias, “algo inaudito en democracia”.

“La izquierda se equivocará si no se sitúa al lado del pueblo”, entiende Díaz quien no se muestra a favor de la repetición de las elecciones. En ese caso se muestra segura de que el electorado castigará a la izquierda por no haber sabido ponerse de acuerdo. También se muestra en contra de un gobierno a la portuguesa que cree que serviría para que un Pedro Sánchez “Susanizado” no derogue leyes como la reforma laboral o la de las pensiones del PP. Díaz se hace eco de las encuestas que señalan que los electores prefieren un bipartito para defender esa postura.