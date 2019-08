Los vecinos del Calderón alertan de un encarecimiento de la zona con la entrada de los fondos buitre

Hace unos días los fondos buitre AZORA y CBRE compraron dos terrenos de la extensión donde antes se levantaba el Vicente Calderón. Las parcelas tienen un total de 35.000m² donde pretenden construir 340 viviendas de lujo con precios que alcanzan los 800.000 euros. Sin embargo, parece que los vecinos de la zona no terminan de ver este proyecto porque temen que los precios de la zona pueden encarecerse.

Y no solo eso, también creen que no hay suficientes colegios o centros de mayores, o que el centro de salud de la zona se puede quedar pequeño. Pelayo Gutierrez, el portavoz de la Asociación de vecinos del Pasillo Verde Imperial dice que faltan equipamientos educativos, los centros sanitarios van a ser insuficientes, y añade que "es posible que los nuevos inquilinos no demanden centros públicos, sino centros privados y esto afecta a todo el barrio".

Otro de los asuntos en los que insiste Pelayo es que esto puede derivar en un problema con el transporte público de la zona: "Va a haber más tráfico, más contaminación, y esto puede que no terminemos de conseguir la estación de metro que queremos o que haya menos frecuencia de autobuses".

Según ha anunciado la promotora este proyecto inmobiliario sería uno de los más ambiciosos que se han hecho hasta el momento en Madrid. Las 340 viviendas contarían con zonas comunes, piscina exterior, pistas de padel, un servicio de consejería... Servicios que no se ajustan a todos los bolsillos

Estas son las dos primeras promociones del plan Mahou-Calderón que en total abarcará más de 132.000 metros cuadrados. Está previsto que las obras empiecen en el último trimestre del año que viene y que finalicen en 2022.