Cae el consumo de diésel por primera vez desde 2013

El consumo de gasóleo para automoción cae en lo que va de año por primera vez desde 2013. Un descenso que choca a los empresarios con la mejora económica del país y con el crecimiento de la demanda de la gasolina en este mismo periodo. La política antidiésel de los últimos meses empieza a notarse en las gasolineras. Al menos a ello lo atribuyen los empresarios, que aseguran que los consumidores están mostrando rechazo al gasóleo por las dudas que se han generado tras el anuncio de las restricciones de este combustible y la ley de Cambio Climático balear.

En lo que llevamos de año, se han revertido las ventas: el diésel era el combustible más vendido, pero ahora la situación está cambiando. Las ventas de gasolina han aumentado un 6'2% y el consumo de diésel se ha reducido por primera vez en siete años. Eso sí, el gasóleo continúa siendo el carburante dominante en las carreteras.

Además, también ha habido un gran descenso en la compra de vehículos de motor diésel. Del total de turismos vendidos en 2019, solo el 28% son de gasóleo, frente al 37% que se registró en las mismas fechas del año pasado. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears, Jesús Salas, asegura que se debe a las amenazas del gobierno de incrementar la presión fiscal y la prohibición de circular en el centro de grandes ciudades.

Salas considera que el diésel no debería desaparecer, sino reinventarse. Destaca que la tecnología de los carburantes está evolucionando muchísimo y que el diésel Euro 6 o Euro 7, junto con la tecnología adblue, reduce muchísimo las emisiones, incluso más que la gasolina.

Los empresarios critican la ley balear y sus restricciones, ya que aseguran que está siendo "contraproducente". Los usuarios están alargando la vida de sus vehículos por la incertidumbre del sector y estos contaminan mucho más que cualquier coche nuevo.

De hecho, las emisiones de CO2 de los coches matriculados en la primera mitad de este año han aumentado un 2'6%, según la patronal de los concesionarios, Faconauto. Esto se debe, dicen, a la caída de matriculaciones de vehículos diésel de última generación, "que emiten un 20% menos de dióxido de carbono que los de gasolina". Además, desde la patronal apuestas por estos nuevos vehículos diésel, ya que dicen que pueden "jugar un papel muy imporante para alcanzar los objetivos climáticos y la descarbonización del transporte en el futuro cercano".

Los ecologistas, por otra parte, dudan de este informe, ya que aseguran que el parque móvil no hace más que crecer y no entienden que los efectos de una ley, que todavía no ha entrado en vigor, puedan notarse tan rápidamente.

La portavoz del GOB, Margalida Ramis recuerda que los vehículos están obligados a pasar la ITV por lo que, por mucho que pretenda alargarse la vida útil de un coche, llega un momento que se supera el máximo de emisiones permitido y se debe dejar de utilizar. Desde el grupo ecologista buscan una solución que no pase por otro carburante, como que se intensifique el transporte público y electrificado.

Ramis asume, eso sí, que el transporte público está muy limitado en las islas y que no todo el mundo puede permitirse la compra de un vehículo eléctrico, por lo que, de momento, anima a la ciudadanía a que se decanten por los coches gasolina, si no hay otra opción, antes que por uno diésel.

Por otra parte, en medio de esta incertidumbre que inunda ahora mismo el futuro de la automoción, el presidente de la Asociación de Gasolineras de las islas critica la proliferación de estaciones de servicio sin personal y 'low cost'. Duda que los casi 20 puntos que hay sin personal en las islas cumplan las medidas diferenciadas que se les exigen. Salas explica algunas de ellas:

Sobre las 'low cost', lamenta que consiguen reducir el precio al no estar casadas con ninguna marca, comprar en el mercado libre y destaca que en calidad y garantías quedan en evidencia.