Desaparece un hombre de 71 entre Boltaña y Vió, tras salir a dar un paseo

La Guardia Civil busca a un hombre de 71 años y nacionalidad mexicana, que este sábado salió a dar un paseo sobre las 7 de la mañana por los alrededores de la localidad oscense de Vió, donde su hija tiene una casa de retiro de yoga, cerca del cañón de Añisclo. "Salió como todas las mañanas a caminar pero no avisó dónde iba, porque estábamos en actividades de retiro ya, y normalmente regresa para el desayuno", ha explicado su hija Katia en declaraciones a Radio Zaragoza. "A las 10:30 - 11 horas nos empezó a extrañar que no volviera y nos fuimos a buscarlo mi madre y yo en el coche por las rutas que normalmente hace y no lo encontramos", continúa.

Fue visto por última vez a las 11.30 horas en Morillo de San Prieto, pedanía del municipio de Boltaña. El testigo que manifestó haberlo visto indicó a la Guardia Civil que le señaló el camino de regreso a Buerba, localidad próxima a Vió, según informa este cuerpo armado.

Tras conocer su desaparición, la Guardia Civil activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda con efectivos de los Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña y Benasque, con un perro de búsqueda, el helicóptero con base en Benasque y varias patrullas de Seguridad Ciudadana, coordinados por el capitán de la compañía de Graus, pero no localizaron ningún indicio de esta persona. Según señala su hija, no llevaba teléfono móvil y "solo llevaba una mochila con agua pero sin comida".

A primera hora de este domingo, se han reanudado las labores de búsqueda en la que están participando agentes de Seguridad Ciudadana, especialistas del GREIM de Boltaña y de Benasque junto al perro de búsqueda de personas y voluntarios. Los equipos también están integrados por voluntarios que son expertos montañeros conocedores de la zona.