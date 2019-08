Vitoria Gasteiz ya está en fiestas de la Blanca 2019.

130 horas de agenda festiva en Vitoria hasta la madrugada del próximo día 9 cuando Celedón, ya en día 10, subirá hasta la torre de San Miguel en el proceso contrario al que iniciaba este 4 de agosto domingo.

Un año más, en la plaza de la Virgen Blanca no cabía un alfiler. Se cumplía el rito de cada 4 de agosto desde aquél primer Celedón del año 1957. Primero fué "Pepito", enseguida Celedón, aldeano de Zalduendo según la versión de un grupo de amigos, los primeros blusas, creadores de la fiesta y de la historia.

El respeto a todas las personas, principalmente a las mujeres, el deseo expresado por Gorka Ortiz de Urbina en cuanto se ha hecho con el micrófono desde la Balconada. Recuerdo para los que no pueden acudir en persona a las fiestas de Vitoria: "Por los que no pueden estar aquí, por los que están en los hospitales, por las neskas y blusas que no pueden salir".

Escucha aquí nuestro programa especial de arranque de las fiestas de la Blanca 2019.

Una semana festiva que este lunes arranca con el Rosario de la Aurora. Por delante cinco dias de apretada agenda para todos los gustos.