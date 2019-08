Messi, más que duda para San Mamés

Leo Messi, la estrella del FC Barcelona, se ha lesionado. En su primer entrenamiento con sus compañeros, justo antes de coger el avión que les llevaba a la gira por Estados Unidos, ha sentido unas molestias en el sóleo y podría perderse el arranque de liga en San Mamés.

Es una lesión menor según el primer pronóstico médico pero habida cuenta que no ha llegado a hacer nada de pretemporada con sus compañeros y que no va a jugar esos próximos partidos amistosos, lo normal es que Valverde no tenga prisa por hacerle jugar.

La evolución durante los próximos días de esa pequeña rotura en el gemelo derecho determinará su participación o no en el arranque de liga en San Mamés.