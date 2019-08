Concha Muñoz: "El problema está en el cambio de fecha de la Goyesca"

La edil de Fiestas y Tradiciones populares, Concha Muñoz, culpa al cambio de fecha en la celebración de la corrida goyesca como la principal causa que ha motivado que el Concurso-Exhibición de Enganches de Ronda no se vaya a celebrar este año. Lo ha dicho en nuestro programa (min. 17) donde ha añadido que aquí se encuentra la raíz de todos los problemas que rodean a la celebración de la Feria y Fiestas de Pedro Romero ya que, ha dicho la concejal, está siendo difícil confeccionar el programa de actividades para el desarrollo de la feria debido a la ausencia de festejos taurinos durante el fin de semana.

"Ese es el problema, el cambio de fecha taurino que fue una decisión unilateral por parte de la Real Maestranza y el empresario de la plaza de toros y no contaron con la decisión del Ayuntamiento y no contaron, en definitiva con la ciudad de Ronda", ha manifestado Muñoz.

La popular ha asegurado sentirse "apenada y triste" por la situación que solo perjudica a la ciudad. Ha manifestado que desde la Maestranza no había disposición por el desarrollo de los enganches otro día que no fuera el 1 de septiembre, antes del inicio de la feria. Igualmente ha insistido en que los maestrantes han pedido 50.000 euros para la organización del evento, algo que nunca había sucedido y que el consistorio no puede asumir.

La edil popular se encuentra buscando alternativas para el fin de semana de las fiestas ya que sin los festejos taurinos y ahora tampoco este espectáculo ecuestre queda un tanto vacía de contenido. Se están buscando alternativas ha dicho Concha Muñoz que también ha confirmado que un concierto musical que estaba previsto realizarse en la plaza de toros se ha cancelado con motivo de la polémica con la Real Maestranza de Caballería de Ronda.