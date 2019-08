Reyes Maroto garantiza la rebaja del precio de la luz con la aprobación del estatuto electrointensivo

La Ministra de Industria, Reyes Maroto, y la alcaldesa de A Coruña, han mantenido una reunión institucional para avanzar en diversas cuestiones que afectan a la ciudad. Una reunión en la que el futuro industrial de la comarca después de la venta de Alcoa ha sido uno de los elementos centrales. A este encuentro también han acudido representantes de los trabajadores de Aluiberia (antes Alcoa).

La Ministra Maroto se ha comprometido a que el gobierno aprobará con la mayor brevedad posible el estatuto de las industrias electrointensivas. Una normativa que, según Maroto, logrará rebajar el precio de la luz. No obstante, ha insistido una vez más, este no puede aprobarse si el gobierno no deja de estar en funciones.

A este respecto, la Ministra ha lamentado que el gobierno gallego, con el Presidente Feijóo al frente, no se haya alegrado por la venta de Alcoa.

Un encuentro institucional en el que la alcaldesa, Inés Rey, también ha compartido con la ministra cuestiones vinculadas a la actividad turística de la ciudad y el futuro del comercio local coruñés. En este sentido, Rey ha anunciado que el próximo mes de semptiembre viajará a Madrid para reunirse con técnicos del ministerio.

Además, la Ministra ha avanzado que, de cara al año santo de 2021, las administraciones buscarán una coordinación para impulsar un Xacobeo que repercuta y beneficie a toda Galicia y que logre hacer marca España.