Pacheta tiene buenas vibraciones

"No quiero hacer daño a los del año pasado, pero sí creo que tenemos mejor equipo que hace un año". Palabra de Pacheta que hoy ha salido en rueda de prensa para hacer un balance de la pretemporada. El técnico entiende que al equipo le falta la lógica frescura en su juego producto de la carga de trabajo durante la pretemporada.

Su ilusión es que sus buenas vibraciones sean reales cuando arranque la competición ante el Fuenlabrada. "Tenemos más argumentos que el año pasado. Pero la competición es caprichosa. Y la gente que se ha quedado tiene más experiencia en Segunda. Iván Sánchez y Josan son otros futbolistas. Somos mejores y debemos demostrarlo. Es nuestro reto", dijo.

"Muchos datos me llevan a estar ilusionado. Huelo pasión y energía por jugar al fútbol. Si me lo corroboran los datos, me ‘muevo’. Lo que veo me gusta. No voy a quitarle la ilusión a nadie, pero a ganarle al Fuenlabrada. No más allá", dijo.

Sobre la llegada de fichajes, Pacheta no desespera. "Atrás necesitamos un par de jugadores seguro". Asegura que "iempre estás necesitado en todos los sitios. Pero hay posiciones que es difícil encontrar mejores que lo que tenemos. Por lo que podemos valorar. Los ‘nueves’ nunca sobran, pero estoy encantado y tengo plena fe en Yacine, Nino, Pere Milla y Claudio. Vamos a esperar lo que puede venir de abajo.