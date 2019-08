Así será el dispositivo de movilidad en Fiestas

El Ayuntamiento de Elche ya tiene listo el diseño de movilidad para los próximos días festeros. Los cortes de tráfico serán los habituales por estas fechas a consecuencia de las actividades previstas en la vía pública.

En cuanto a alternativas de transporte público, la concejala de Movilidad, Esther Díez, ha detallado aquellas paradas de taxi y autobús urbano que van a garantizar el acceso a la ciudadanía al centro de Elche en transporte público.

Paradas de taxi

Los días 7, 9 y 11 de agosto, desde las 20 horas, se garantiza el acceso a la parada de taxis de la Plaza de la Merced, a través de las calles: Porta d'Alacant, Capità Lagier.

Los días 8, 10, 11 y 14 de agosto, desde el momento que se lleve a cabo el corte del tráfico rodado hacia la C/ Reina Victoria, se permitirá el acceso a la parada de taxi de la C/ Doctor Caro, desde la C/ Lepanto.

El día 12 de agosto, desde las 17'00 a las 24'00 horas, se establece una parada provisional de Taxi, en la Zona de Carga y Descarga de la C/ Juan Carlos I, fachada del colegio de Jesuitinas.

El día 14 de agosto, entre las 20 horas y las 15 horas del 15 de agosto, se establece una parada provisional de Taxi, en la Zona de Carga y Descarga de la C/ Juan Carlos I, fachada del colegio Jesuitinas. Además, el 14 de agosto, entre las 23 horas y las 06:30 horas de la madrugada, del 15 de agosto se establece una parada provisional de Taxi, en el carril de autobús urbano, junto al Palacio de Altamira.

Paradas de autobús urbano

La mayoría del tiempo estarán disponibles en las paradas de autobús urbano de Doctor Caro y de Cristobal Sanz, 26. De manera específica, Díez ha especificado los accesos al Martínez Valero con motivo de la Cridà a la Festa a partir de las 22 horas de hoy.

En el caso del autobús urbano, las líneas habituales en horario habitual (K, E y H) servirán para llegar al estadio del Elche CF. Para el regreso, el recorrido será similar al nocturno, con paradas en la avenida de El Altet y junto al hotel Ibis, y que conecta el Martínez Valero con el Centro, Carrús y El Toscar, y que estará disponible hasta las 23:30 horas o hasta que haya gente en las inmediaciones del estadio. En cuanto al servicio de taxi, se establecerá una parada en la avenida de l'Altet, junto a la parada de bus para dar servicio a las personas que opten por este modo de transporte, tanto al principio, como al final del espectáculo pirotécnico.

La concejala ha animado a la ciudadanía y visitantes a dejar el coche particular en casa y a hacer uso del bus, el taxi y también el servicio de Bicielx que estará activo en su horario habitual, recordando que, en caso de aglomeración de personas, los ciclistas deben bajar de su bicicleta y circular como peatones.