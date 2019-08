Los partidos de la oposición en Piles no aceptan las delegaciones

Los partidos políticos de la oposición en Piles no aceptarán las delegaciones que por decreto les atribuyó el alcalde, el independiente David Morant, al no aprobar la remuneración que el primer edil propuso en pleno.

Finalmente en una reunión celebrada ayer domingo entre representantes de PSOE, Compromís y Partido Popular, se llegó a la conclusión que no aceptarían las delegaciones decretadas por el alcalde.

Compromís y PP dijeron directamente que no aceptarían estos cargos, mientras que el PSOE, que en principio sí había manifestado su intención de aceptar alguna delegación, finalmente no lo hará dado que no se había consensuado con el alcalde y el resto de partidos una posición común. De hecho el PSOE va a presentar un escrito por registro de entradas donde explica las circunstancias.

En todo este contexto, el portavoz de Compromís, Federico Bañuls, ha anunciado esta mañana en su cuenta de Facebook que presenta su dimisión "como concejal y cabeza de lista de Comprimís per Piles", según asegura, por no sentirse apoyado por su partido en su decisión de aceptar la concejalía de deportes. Con la renuncia de Bañuls, ya son dos los ediles de la corporación municipal de Piles que han dimitido en los últimos días.