Antonio Zoido: "Poner el foco en las grandes sagas y que se pongan, si cabe, más en valor me parece magnífico"

Antonio Zoido Naranjo (Monesteiro, Badajoz), es director de la Bienal de Flamenco de Sevilla desde octubre de 2017. Filósofo, escritor e investigador del arte jondo, ha visitado el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), en Jerez, donde, en el marco de la I Bienal de Cante, ha inaugurado una exposición de los 20 carteles que, desde 1980 y hasta 2018, han ilustrado cada una de las ediciones de la cita sevillana.

¿Qué paralelismos ve en los nacimientos de la Bienal de Flamenco de Sevilla y la Bienal de Cante de Jerez?

La situación es totalmente distinta, pero creo que la Bienal de Sevilla fue necesaria entonces, porque el flamenco estaba muy constreñido y necesitaba de expansión. Se comenzó a impulsar la codificación flamenca que hicieron Antonio Mairena y otros y, por otro lado, cómo desde ahí se abría a otros estilos. A partir de entonces el flamenco ha tenido una eclosión. Ahora hay infinidad de escuelas, si antes casi solo había de guitarra, ahora hay infinidad de instrumentos, se baila de diez mil maneras, el flamenco se ha unido a otras músicas… Entonces, yo creo que esta idea de la Bienal de Cante de Jerez puede significar que ahora mismo empecemos a poner mucha atención a ese patrimonio ya secular de dos siglos y medio como mínimo de cante flamenco que debe ser preservado para que las nuevas generaciones sepan qué hacer con él.

No se entiende el flamenco sin Jerez.

El flamenco no se entiende sin Jerez, sin Triana, sin Cádiz capital, pero sobre todo y desde mi punto de vista, sin Jerez. Y aunque el flamenco ya llega a todos los puntos de Andalucía, sí que es verdad que el núcleo fundamental del flamenco sigue estando en la tierra que el poeta Fernando Villalón llamó “Andalucía la baja” y es aquí donde debemos preocuparnos por su existencia y su grandeza.

¿Cómo fue ese primer contacto con la organización de la Bienal de Cante?

Nos vimos de casualidad en la ceremonia de los premios Max, en Valladolid, y fue muy fácil. La Bienal de Sevilla, afortunadamente, tiene muchas hijas y eso no quiere decir que nadie tenga que estar sometido a nadie, pero sí es verdad que después de la de Sevilla vinieron otras bienales y creo que la Bienal de Flamenco debe tener un especial cariño con todos esos acontecimientos, vengan de donde venga, pero si además viene de Jerez, mejor me lo pones.

¿Qué le parece la programación de esta primera Bienal de Cante de Jerez?

Me parece fantástica y creo que esos dos pilares, poner el foco en las grandes sagas y hacer que esas sagas se pongan, si cabe, más en valor me parece magnífico. Y por otro lado, esos concursos de cante, donde se va a poner el énfasis en esos jóvenes valores me parece fundamental. Tenemos que ver cómo en otros campos, como la tauromaquia, se ha producido de manera muy débil la transmisión generacional y en el flamenco todo será poco para que esa transmisión no solo se produzca, sino que se refuerce de generación en generación.

Ha venido a Jerez a inaugurar una exposición de los 20 carteles que hasta ahora han ilustrado la Bienal de Sevilla. El de 2020 será el primero hecho por una mujer. ¿Ya era hora?

Ya era hora, sí, por eso lo hemos hecho. Fue lo primero que pensamos. Cuando yo llegué a la Bienal el cartel ya estaba adjudicado y ahí no pude hacer nada, pero ya me propuse que el siguiente fuera de una mujer. Además, Lita Cabellut es ahora mismo la artista más prestigiosa que tiene España y es gitana. Me parece que va a venir como anillo al dedo. Aparte que de la misma entronización del cartel, la escenificación, se hará por medio de una ceremonia donde lo flamenco estará muy presente.

¿Puede adelantar algo de la próxima edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla?

Todavía queda mucho. Te puedo decir que la Bienal durará una semana más que las anteriores, del 4 de septiembre al 4 de octubre, y que no solo va a estar en todos los espacios escénicos que tiene Sevilla, sino que vamos a poner otros, de manera que toda Sevilla esté llena de flamenco en ese mes.