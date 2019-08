La 33 Miga Flamenca de Bedmar se adelanta al sábado 21 de septiembre

La Miga Flamenca de Bedmar adelanta al 21 de septiembre la celebración de la que será su 33.ª edición. Pórtico de la feria de la localidad, el ayuntamiento bedmarense ha atendido la petición de los aficionados para hacer coincidir esta velada con la noche del sábado, y no del lunes 23, día en el que tradicionalmente se ha desarrollado esta actividad, para permitir la asistencia de un mayor número de aficionados, sobre todo de los pueblos vecinos de la provincia y del resto de Andalucía.

La Diputación de Jaén colabora en esta actividad que se celebrará el 21 de septiembre y que forma parte del 'Verano Cultural-CULVE 2019' que organiza el ayuntamiento bedmarense.

Por la mañana la presentación tenía lugar en el Palacio Provincial, con presencia de la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Jaén, Francisca Medina, el alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano, el concejal de Cultura, Pablo Ruiz, el presidente de la Peña Flamenca ‘La Serrezuela’. Esteban Marín, el cantaor Rafael Ordóñez y el guitarrista Antonio Carrión.

El alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano, se refería al cartel de esta Miga Flamenca calificándola como “una de las más relevantes, dicho así por los flamencólogos”. Serrano destacaba la calidad de los distintos festivales flamencos que se celebran en la provincia de Jaén y ha comentaba las particularidades de la cita bedmarense, como el conocimiento y la exigencia del público que asiste a la Caseta Municipal. El alcalde de Bedmar ha agradecía la colaboración de la Diputación y del tejido asociativo para hacer posible este tipo de actividades y ha indicado que esta Miga Flamenca forma parte de 'Culve 2019, Verano Cultural', “una programación con más de 200 actividades que es posible de la mano de 38 asociaciones y en las que participan cientos de personas”.

La vicepresidenta primera de la Diputación, Francisca Medina, afirmaba que “…Estamos en la obligación de seguir manteniendo viva una seña de identidad tan nuestra como es el flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad…”, que, además, subrayaba la colaboración de la Administración provincial con los pequeños municipios para apoyar la cultura.

Las artistas El Cabrero, Gema Jiménez, Rafael Ordóñez y Manuela Cordero componen el cartel de esta edición, cantaores y cantaoras que estarán acompañadas al toque por Antonio Carrión, Rafael Montilla 'Chaparro Hijo' y Manolito Herrera.

Una Miga Flamenca que será presentada por el periodista Manuel Curao, presentador de Portal Flamenco en Radio Andalucía Información.

Por último, el presidente de la Peña Flamenca La Serrezuela, Esteban Marín, analizaba a los artistas que conforman el cartel, y ponía el foco en El Cabrero “que se puede despedir de los escenarios en Bedmar después de una gran trayectoria flamenca”. Marín también se refería a la galduriense Gema Jiménez, “una cantaora consolidada, y que nos reafirma en la idea de procurar que en el cartel siempre haya alguien de la provincia, porque consideramos que hay que apoyar a los artistas de la tierra”.

Ya por la tarde, la presentación se repetía en el Patio de 'PaleoMágina', pero con la presencia, solo, del concejal de Cultura, Pablo Ruiz Amezcua y el presidente de la Peña Flamenca ‘La Serrezuela’, Esteban Marín, que reconocían que a pesar del esfuerzo y la inversión del ayuntamiento, cada año, en la edición de la Miga, no se ha conseguido recoger el fruto en algún aficionado, para subirse a los escenarios, “… No, aquí no tenemos cantaor local… NO se consigue que tengamos un cantaor local… que sea capaz de subirse a los escenarios… Históricamente, Bedmar no ha sido pueblo de cantaores…”, aunque llegaba a mencionar a Juan Pedro Marín Reyes.

A pesar de ello, el concejal destacaba el repunte en la asistencia, como público, tanto de mujeres como de jóvenes, “… La evolución que ha tenido el público de la Miga Flamenca de Bedmar… Hace 10 años no veías allí a ningún niño, y muy pocas mujeres. En la última edición, casi, había más mujeres que hombres… Cada vez, se va acercando a la gente joven. El flamenco está teniendo un repunte por parte de la gente joven. Son un público bastante entendido, y eso es un valor añadido y una puesta en valor que tenemos en cuenta a la hora de la realización de los carteles…”.

Por último, el presidente de la peña priorizaba la presencia de figuras del cante, antes que la de artistas del baile flamenco, “… Estos dos últimos años no hemos metido baile, porque, a lo mejor, entendemos que el presupuesto, que ya vamos muy altos de presupuesto, hemos preferido recortar en baile que en cantaores. A lo mejor no es una decisión acertada, pero hemos decidido prescindir del baile, antes que de figuras del cante…”.