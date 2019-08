"Ganar el Sella era un sueño"

Días después de lograr la medalla de bronce en el Europeo de Piraguismo en la modalidad de Maratón, el leonés José Julián Becerro hizo su sueño realidad. Junto a su compañero Miguel Fernández Castañón rompió los pronósticos hasta cruzar el atestado punte de Ribadesella en primer lugar tras una carrera accidentada que solo era el culmen a una semana incierta debido a las contingencias provocadas por el calnedario. Becerro y Castañón tuvieron que pedir prestada una embarcación, "una piragua vintage", según señaló el bañezano, feliz por un triunfo que, en cuanto a repercusión, no tiene comparación alguna.

"Me estoy dando cuenta de la repercusión que tiene. No he recibido nunca tantas felicitaciones o llamadas de medios de comunicación. El Sella tiene ese aura...y 200.000 personas en el río", reconoció Becerro en "León Deportivo" donde abordó la polémica surgida tras la impugnación presentada por su principal rival, el cántabro Julio Martínez. "Creo que su comportamiento no fue deportivo y tenemos la conciencia muy tranquila. Hoy se disipan todas las dudas tras la publicación del video. No le hicimos nada, no tocamos su piragua ni le cerramos", explicó.

Un triunfo que tiene dedicatoria: su La Bañeza natal. Porque este emigrante (reside en Cantabria y compite para una formación gallega) no se olvida de sus orígenes, de esa localidad que le ha reconocido en diversas ocasiones como una de las figuras más emblemáticas. Próxima cita, el Mundial.