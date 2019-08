La alcaldesa critica el retraso en la ubicación del grado de Deportes

"A mí tampoco me gustan las presiones pero no estoy de acuerdo en el tiempo que tardan en decidir la ubicación del grado". Con estas palabras la alcaldesa de Gijón, Ana González, respondía a las declaraciones hechas minutos antes por el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, que aseguró que no atendería a presiones de ningún ayuntamiento para decidir la ubicación de estos estudios universitarios. González recordó que hace meses que el rector tiene toda la información sobre la mesa y le instó a tomar una decisión cuanto antes.

La primera edil gijonesa visitó el stand de Ser Gijón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Allí habló también de su reciente reunión con los responsables de Arcelor Mittal y su compromiso en materia de protección del medioambiente. Aseguró que la playa de San Lorenzo está en perfecto estado y apuntó que los socialistas fueron los primeros en organizar conciertos en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón.

Turismo o empleo fueron otros asuntos de los que habló Ana González en los micrófonos de Ser Gijón.