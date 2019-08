Mel: "El gol se compra con dinero, porque no se enseña"

Después de la derrota cosechada ante el Granada (2-0) en el último partido amistoso, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, cree que "se están cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado, aunque con las deficiencias lógicas que tenemos, primero por la altura de la temporada que estamos y segundo porque no tenemos gente arriba. En estos momentos nos da igual los resultados porque lo importante es poder cumplir el plan previsto, aunque me dicen que el primer gol es fuera de juego claro, pero esto son cosas que esperamos que no sucedan durante a temporada. Pedri ha sido el mejor del partido, en eso tenemos que confiar".

"Nos falta el acierto”, añade, aunque "Edu hace los movimientos que le pedimos, pero el gol se compra con dinero, porque no se enseña; o se tiene o no se tiene. Espero que estos chicos cuando juguemos en nuestra categoría estén preparados. Si no se defiende bien, si no estamos juntos o dejamos espacios entre líneas, eso sí me preocuparía y es lo que me importa. Lo de Rubén va en los genes y a su edad sigue metiendo goles", aclaró sobre el veterano delantero grancanario, que no ha podido disputar ni un solo partido de pretemporada por lesión.

Cuestionado sobre el nivel que está aportado los canteranos, dijo que "la gente joven quiere y se esfuerza, ellos creen en mí y yo en ellos, pero un tanto por ciento de este equipo estaba en Segunda B y no solo no ganó el campeonato, sino que casi desciende a Tercera. Les estamos pidiendo que en un mes sean el Bayern de Múnich. No le podemos pedir a un niño que estaba jugando en Segunda B que lo haga ya maravillosamente bien. Este no es un proyecto inmediato, el del año pasado sí. Estamos para competir, no para ser campeones de liga, y lo que quiero es que compitan ante el Huesca. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, pero lo que quiero es hacer un gran grupo, pero todo lo severos que fuimos el año pasado, no vamos a serlo ahora con Pedri, Fabio, Kirian… He subido a los chicos que yo he visto, por eso he ido al juvenil a buscar a Pedri".

Cuestionado por los dos primeros partidos de Drolé como amarillo dijo que es "velocidad y por eso se adapta a lo que queremos". De la lesión de Cedrés explicó que "parece que es menos de lo que se esperaba, aunque no llegará para el partido de este miércoles en Sevilla. Esperamos recuperarlo lo antes posible". De Dani Castellano detalló que “ha hecho un partido bueno y serio; es un jugador que me gusta, pero por algún sitio hay que soltar, esto va de preferencias, nada más”.

Pasadas las semanas desde el final del curso pasado y desde que arrancó la presente pretemporada, con total ausencia de noticias en cuanto a salidas y llegada de jugadores, dijo que“yo cuento con todos y por eso los pongo, para que todos mantengan el buen ambiente y el buen rollo. Cada uno se tiene que sentir importante y por eso intento igualar los minutos entre ellos.

Admite que "trabajo junto a la dirección deportiva y la secretaría técnica para la confección definitiva de la platilla, aunque nunca me ha gustado poner nombres encima de la mesa. Lo que yo pido y busco son características, porque si pido nombres diría de jugadores que valen 10 millones. En el mediocentro nos hace falta un hombre fuerte, en bandas un chico rápido y si viene alguien de gol, mejor. Son tres posiciones las que necesitamos reforzar. Estoy pendiente de Mauricio Lemos, porque para mí es una obsesión que él se quede. Si reforzamos el medio del campo con un mediocentro más, vamos a ser fuertes. Vamos a buscar ese jugador que sea más rápido en la banda, porque si se recuperan Araujo y Rubén vamos a crecer en esa posición".

"Los entrenadores, por defecto, pedimos, es normal, porque todos queremos tener a los mejores futbolistas. Estoy tranquilo porque veo trabajar a los que tengo y sé cómo es la Segunda División. Hay trabajo, que es lo que nos faltaba el año pasado. Ahora, la calidad hay que buscarla”, sentenció el madrileño.