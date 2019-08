Alcorcón pide más personal para la residencia de mayores

El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado en el pleno municipal una moción para instar a la Comunidad de Madrid a que dote de "personal suficiente" a la residencia de mayores del municipio, de titularidad pública, para "garantizar la atención a todos sus residentes".

La moción, que ha sido apoyada por todos los grupos menos el PP, que se abstuvo, solicita al Gobierno regional que establezca "las condiciones y ratios de personal de atención directa adecuados y establecidos según los criterios de calidad asistencial", además de la puesta en marcha de un Comité de Etica Asistencial propio.

Esta solicitud se produce después de la reunión mantenida por el nuevo equipo de Gobierno con representantes de trabajadoras de la residencia, que llevan tiempo denunciando que las ratios de personal "no se cumplen" y que llevaron esta denuncia a los juzgados el 17 de mayo pasado ante la situación de "dejadez" y "abandono".

El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcorcón admitió a trámite dicha denuncia interpuesta por un grupo de trabajadores de la residencia por "una ausencia temeraria de personal en este centro" y "un abandono de funciones públicas", algo que negaron desde la Comunidad de Madrid.

Fuentes judiciales confirmaron a Efe que el juez ya había dado traslado de la denuncia a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informara de los hechos denunciados y las medidas adoptadas en su caso.

Ahora, desde el nuevo Gobierno municipal, formado por PSOE y Unidas Podemos, se ha impulsado esta moción para pedir "explicaciones" al Gobierno regional, ya que, tras la reunión mantenida con las trabajadoras, De Andrés se ha mostrado "muy preocupada" por la situación en la que se encuentra el centro.

La alcaldesa ha insistido en que se está hablando de "personas mayores grandes dependientes", por lo que "si las ratios no se cumplen, el servicio no es el adecuado, y si no estamos dando el servicio adecuado a mayores grandes dependientes, estamos haciendo un trabajo muy nefasto".

"Nos podemos permitir el lujo de fallar en unas fiestas o de fallar en la limpieza, pero fallar a las personas mayores grandes dependientes no nos lo podemos permitir ninguna administración, eso es imperdonable", ha reiterado De Andrés, quien espera que desde el Gobierno regional se atiendan las reclamaciones.

No es la primera vez que las familias y los trabajadores de esta residencia han mostrado su indignación por cuestiones relacionadas con el servicio que se presta, ya que han denunciado en reiteradas ocasiones la "falta de aseo" de los usuarios, que les deja escaras, o "caídas" y "errores en las pautas y suministros de la medicación".

Desde la plataforma de familiares achacan esta situación a la "falta de personal", algo de lo que también se hizo eco la Asociación el Defensor del Paciente el 14 de febrero, cuando pidió por carta a la fiscalía de Alcorcón que actuase de oficio ante la "mala gestión" de la residencia.