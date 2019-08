La afición responde con dureza a la inacción de Al-Thani

Comienza una semana tensa y clave para el Málaga. La paciencia se agota a la par que sigue sin existir respuesta alguna del presidente Al-Thani. Durante los últimos días, sendos comunicados oficiales de la Federación de Peñas Malaguistas (FPM) y la Asociación de Pequeños Accionistas han llegado para reafirmar la preocupación.

Parte del texto de los accionistas muestra sin tapujos la dura crítica hacia el propietario. "Althani, hasta aquí hemos llegado. No confiamos en tí, no esperamos ya nada positivo de tu gestión. Lo demuestras cada día. Sólo deseamos y esperamos que te vayas. Que vendas las acciones que aún te quedan. Que te dé vergüenza mirar a la cara a la gente honesta del club, a los aficionados de todas las edades que van cada domingo a animar a su Málaga. Que no vuelvas nunca a pisar nuestra tierra".

El manifiesto publicado por la FPM exigió sensatez y que deje trabajar a los directivos del club. "Estamos a dos semanas para que el balón empiece a rodar con tantas y tantas cosas por resolver. Solo depende de usted que a pesar de llegar tarde a la casilla de salida, la nave llegue a buen puerto. Sheikh Al-Thani, la paciencia tiene un límite".

El clamor contra el jeque continúa creciendo. Desde Caminero en la presentación de Okazaki hasta el alcalde Francisco de la Torre reflejaron su disconformismo con la actitud de Al-Thani. La afición también responde con dureza.

El Fondo Sur 1904, grada de animación de La Rosaleda, ha convocado una manifestación de la que se conocerá más información durante el día de hoy. Lo comunicacó a través de su cuenta de Twitter.

Desde @FondoSur1904 estamos cansados de la nefasta gestión que esta realizando el presidente Al-Thani, por ello el Lunes publicaremos información para la manifestación que queremos convocar.

Es hora de que Málaga se eche a la calle y defienda lo que es suyo.#ManifestaciónMCF pic.twitter.com/2rZQDN2kPL — FONDO SUR 1904 (@FondoSur1904) August 3, 2019