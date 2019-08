La presidenta del Ateneo, Victoria Abón, nos cuenta hoy cuáles han sido las canciones que han marcado su vida, muy dedicada a la enseñanza de fotografía y a las artes en general.

Desde el Look At Me de la banda sonora de Grease, que supuso un "salto" en su vida al "Antes de que cuente diez" de Fito y Fitipaldis, el grupo favorito actualmente de la primera presidenta mujer del Ateneo. Ya puedes escucharlo.